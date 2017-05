Acesso ao Farol de Santa Marta: Ordem de serviço será entregue 3ª feira

Obra defendida pelo vice governador Eduardo Pinho Moreira e das mais aguardadas por todos aqueles que querem o melhor para nossa cidade, finalmente na próxima terça-feira (23), às 11h, será entregue pelo governador Raimundo Colombo e pelo secretário de Estado da Infra-Estrutura, Luiz Fernando Vampiro,a tão esperada ordem de serviço das obras de acesso ao Farol de Santa Marta, a partir da SC-100, com execução de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, complementares e de artes especiais, serviços diversos e meio ambiente, em uma extensão de 2,442 quilômetros, com investimentos na ordem de R$ 5,5 milhões.

A força do Farol de Santa Marta

O Farol de Santa Marta aparece entre os principais cartões postais de Laguna e de Santa Catarina. Foi construído em 1891 por franceses e é considerado o maior da América Latina, com 25 metros de altura. Na região, ganham destaque, também, 11 praias frequentadas por surfistas e turistas de todo o Brasil.

Escola em Garopaba

Antes de vir a Laguna, Colombo estará em Garopaba para inaugurar a nova escola do bairro Ambrósio, que leva o nome de Luiz Carlos Luiz, uma edificação dividida em cinco blocos, totalizando aproximadamente 6 mil metros quadrados de área construída, com 12 salas de aula, 4 laboratórios, biblioteca, auditório e um anfiteatro para realização de atividades ao ar livre, com investimentos de R$ 10,7 milhões.