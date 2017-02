Acesso ao Farol: Nove empresas habilitadas

Obra defendida pelo vice governador Eduardo Pinho Moreira e das mais aguardadas por todos aqueles que querem o melhor para nossa cidade, teve aberto pelo Deinfra-Departamento Estadual de Infraestrutura, na quarta-feira (15), o edital de licitação da obra de pavimentação asfáltica do acesso da SC-100, ao Farol de Santa Marta.O edital envolve a execução de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, complementares e de artes especiais, serviços diversos e meio ambiente, em uma extensão de 2,442 quilômetros.

A abertura dos envelopes dos documentos de habilitação e propostas aconteceu na tarde de quarta-feira (15). Nove empresas promoveram a habilitação e agora já estão sob análise da instituição que espera concluir todos os trabalhos até o final da primeira quinzena de março. Lembrando que a referida obra está paralisada desde 2013, quando a empresa responsável abandonou os trabalhos. De acordo com o Deinfra, a empresa licitada para os trabalhos não cumpriu o contrato, que acabou sendo cancelado.

A força do Farol e região

O Farol de Santa Marta aparece entre os principais cartões postais de Laguna e de Santa Catarina. Foi construído em 1891 por franceses e é considerado o maior da América Latina, com 25 metros de altura. Na região, ganham destaque também, 11 praias frequentadas por surfistas e turistas de todo o Brasil.