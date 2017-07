Ações que se repetem: Eduardo Moreira garantiu mais obras para Laguna e região

Principal liderança política do sul do Estado, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira tem se transformado no verdadeiro porta voz de nossas comunidades, sempre lutando por obras para a região, a partir de Paulo Lopes e indo até Passo de Torres, ora construindo e reformando escolas, ora abrindo e pavimentando estradas, sem esquecer de outros setores.

Em Laguna

Ainda na segunda-feira (17), em companhia do deputado Manoel Mota(PMDB), Moreira veio à Laguna, sendo recebido pelo secretário da ADR Luis Felipe Remor, prefeito Mauro Candemil e vice Julio Willemann. Na prefeitura, liberou 1,7 milhão para obras aqui e em Jaguaruna. Do total, R$ 300 mil foram destinados à rede elétrica do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, R$ 1 milhão para dragagem do rio Parobé, em nossa cidade e para a barra do Camacho, em Jaguaruna, R$ 200 mil para o Campeonato de Surfe de Ondas Grandes, na praia do Cardoso, região do Farol de Santa Marta, com participação de estrelas internacionais da modalidade de Surfe (de 1º de agosto a 30 de novembro, conforme as ondas), e outros R$ 200 mil para as centenárias bandas Carlos Gomes (135 anos) e União dos Artistas (157 anos), e R$ 95 mil para a Semana Cultural que marcará mais um aniversário da terra de Anita.

Acesso norte

Na mesma ocasião, Moreira ainda falou sobre a intenção de buscar recursos para a pavimentação do acesso norte da cidade à BR-101, via Barbacena e da estrada geral do distrito do Ribeirão Pequeno.

Nessa questão, disse ao contrário do que quer a Ferrovia (um viaduto, cujo custo seria maior que a própria estrada), sugeriu uma cancela, como já acontece em outras cidades.

Eduardo também prometeu lutar por um novo sistema de rede de esgoto da Casan, no Farol de Santa Marta. Citou estar feliz por sabe que uma empresa local (TEMPEL BIOSOLUTIONS) já doou uma estação de tratamento. “Não é possível que um cartão postal destes não tenha o tratamento. É também prioridade”.

Por fim ainda citou que buscará outros cursos da UDESC para Laguna, sem esquecer do Colégio Militar que hoje continua dependendo do governador Raimundo Colombo que constantemente sofre pressão de outros municípios que também querem o CM. Mas não descarta a grande possibilidade de ser implantado em Laguna.

Willemann

O vice-prefeito Julio Willemann (PSD), publicamente reconheceu o empenho em trazer benefícios para a terra natal. “Eduardo Pinho Moreira é e sempre foi um start para o município. Através dele Laguna tem obtido grandes resultados, tanto em obras quanto em repasses”, observou.

Candemil

Já o prefeito Mauro Candemil referiu-se ao vice governador “como o governador do sul e por ser um filho de Laguna, sempre olhando com muito carinho por todas as suas solicitações feitas através do poder público municipal”. Candemil ainda aproveitou a oportunidade para informar que naquele dia (17) havia feito o repasse de R$ 150 mil para o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos.

A reunião aconteceu no salão de reuniões da prefeitura e diversas autoridades e imprensa se fizeram presentes e foram recebidas pelo prefeito Mauro Vargas Candemil, vice-prefeito Julio Cesar Willemann e seu secretariado. Representantes do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos também marcaram presença.

O prefeito saudou a todos e mencionou quem vem realizando várias ações para o desenvolvimento do município. Mauro lembrou também, que no dia de hoje, pela manhã, efetuou o repasse de R$ 150 mil para o Hospital da Laguna e citou que vem mantendo seus compromissos em dia e que logo, ações importantes estarão sendo realizadas por toda a Laguna, vislumbrando o amplo desenvolvimento.

A lembrar que foi através de Moreira que a cidade conquistou a UDESC, SC-100, rodovia pavimentada que leva ao Farol de Santa Marta, avenida Marronzinho Junior e reforma (como a do CEAL) e construção (como da Ana Gondin) de escolas, só para citarmos as principais obras. Sem esquecer que obras iguais já aconteceram em Garopaba e Imbituba e acontecem em Tubarão (implantação da rodovia Ivane Fretta Moreira, abrindo um novo ciclo para o desenvolvimento da cidade azul) e a Via Rápida, em Criciúma.

De volta amanhã e dia 27

Integrando comitiva do PMDB, em companhia do presidente estadual, deputado Mauro Mariani e outros dirigentes do partido, Eduardo Moreira virá à Laguna amanhã, pela manhã, com encontro na Sociedade Recreativa União Operária.

Com a Imprensa

Já no dia 27, o vice governador, prestigiará o evento da imprensa regional, comentando sobre o momento político do país.