Acustra comemora 11 anos

Fundada em 26 de abril de 2007, a ACUSTRA, Associação Cultural, Social e Terapêutica da Região da AMUREL, celebrou 11 anos de ações e programas de cunho social, com foco nas crianças carentes de nossa cidade. Lidando diariamente com situações e histórias de vida que necessitam de apoio, Andréa Prates Pacheco, uma das lideranças do projeto, recorda uma das situações que mais lhe marcaram no decorrer dessa caminhada: “Reparamos que dois irmãos estavam faltando freqüentemente nas oficinas. Ficamos preocupadas e deslocamos a assistente social para ir in loco, saber o que se passava. Ao chegar na casa das crianças, descobriram que o pai, pedreiro, havia sido acusado de estupro. Condenado, tinha deixado de receber seus rendimentos e a mãe, perplexa com a situação, caiu em uma forte depressão. Sobrou aos filhos de 8 e 12 anos, “administrarem” o rumo de suas vidas”, relembra.

São histórias assim, que o grupo se depara diariamente e tenta, de alguma forma, amenizar o fardo na vida de crianças que serão o futuro de nossa sociedade. Com sede no Centro Administrativo Hidemburgo Moreira, a ação que oferece mais de 15 oficinas, desenvolvidas por voluntários, que além de ocuparem o tempo das crianças, estimulam na formação do caráter e dos valores: “Buscamos mostrar a importância do dividir, de colocar amor no que se faz e cabe ao papel do coordenador da oficina, valorizar o resultado apresentado por cada uma delas, para que as crianças se sintam úteis e capazes”. Entre as aulas, destacam-se as de informática, culinária, reforço escolar, pintura em tecido, dança e artesanato: “O perfil de nossos professores são os mais diversos. E aproveito a oportunidade para deixar aqui o apelo, já que toda ajuda é bem vinda. Todos sabemos fazer alguma coisa, e dividir este dom com o próximo só tende a nos fazer melhores. Nosso trabalho está de portas abertas”, enfatiza Andréa.