Agora é Samir

Samir Ahmad (PSL/PRTB/PSDB/PSD), é o novo prefeito eleito de Laguna, obtendo 45,56% dos votos válidos, 8.147 em números absolutos, superando o principal adversário, Mauro Candemil (MDB), que ficou com 31,72% e 7.476 votos válidos. Em terceiro ficou Preto Crippa (DEM/REPUBLICANOS), com 21,42%, 5.049 votos, em quarto Evandro Farias (PL/CIDADANIA), que somou 8,03% e 1.892 votos, em quinto, Paulinho da Magapavi (SOLIDARIEDADE/PT), com 3,34% e 787 votos e Gilberto Souza (PSC) que somou 0,94% e 221 votos. Um dos pontos negativos do pleito deste ano, foi a abstenção que registrou a ausência de 8.779 ou 25,41% dos 34.550 eleitores, os 951 votos em branco e 1.248 nulos.

Mas, como em todas as cidades civilizadas, a eleição de domingo já passou e agora é somar forças para o bem de Laguna e de seu povo.

Nas páginas 2, 5, 6, 11, 12 e 13, resultados urna a urna para prefeito e a votação obtida por todos os candidatos a vereança.