Ainda a corrida de São Silvelho

Diante de algumas solicitações enviadas à direção do JL, publicamos hoje,10, a relação dos cinco vencedores nas gerais e por categoria da 21ª Corrida de São Silvelho, realizada aqui em 28 de dezembro passado. No Geral Masculino, em primeiro ficou Diomar da Silva Concer, seguido por Carlos Roberto Paes, José da Rocha, Walter Costa e Emilson Cesar Fogaça. No Geral Feminino, em primeiro Ana Maria Coutinho Lesnieski,seguida por Maria Madela de Jesus Ferreira, Marlete Carara, Jucelia Fernandes Gonçalves e Angel amaria Nunes Cristiano. Na faixa 70 ou mais, Jorge Querino, em primeiro, seguido por Manoel Adriano dos Reis e João Brum Vargas. Na faixa 65/69 anos, em primeiro Laudeci Mota Souza, seguido por Delírio Bressan Carara, Josué Tarcisio Baltazar Ceconello. Na faixa 60/64 anos, em primeiro Walter da Costa, seguido por Giuseppe Muraro, João Batista Roldão, Osvaldo Borges e Pedro Gonçalves Vieira. Na mesma faixa, feminino, em 1º Ana Maria Coutinho Lesnieski, seguida por Lucia Batrix Bertels Marques, Nilzete Carara de Souza, Zenaide Batista e Katia Regina. Na faixa 55/59 anos, pela ordem , Carlos Roberto Paes, Emilson Cesar Fogaça, Edmilson Fogaça, João Batista de Souza e Neci Cardoso. Na mesma faixa, no feminino, Maria Madela de Jesus Ferreira, Marlete Carara, Jucelia Fernandes Gonçalves, Angela Maria Nunes Cristiano e Elisete dos Santos Cristiano.Na faixa 50/54 anos, Diomar da Silva Concer, José da Rocha, Gentil dos Santos, Clesio da Silva Mendes e Flavio Rodrigues. Na mesma faixa, feminino, as ganhadoras foram Jadina Pilon, Rita de Cássia Correia Rosa, Dorimar Vieira, Elis Regina Tybucsh e Rose de Pieri Spillere.

Na geral, aberta feminino, em 1º Sibele Silveira Rodrigues, seguida por Carla Cristina de Moraes, Giovana Cardoso, Rosandra Schlickmann Sachetti e Mônica Rodrigues Lopes Pereira. Na faixa Turismo Aberta, feminina, em 1º Sibele Silveira Rodrigus, seguida por Carla Cristina de Moraes, Priscila Ramos Marcos, Taísa Nogueira Lavina e Julian Araújo. Na faixa Dente de Leite, em 1º Giovana Cardoso, seguida por Rosandra Schlickmann Sachetti, Mônica Rodrigues Lopes Pereira, Luzemir Tereza Vicente Clemente e Sonia Estela Gobetti.

No Geral masculino e igualmente na faixa, da Turismo Aberta, em 1º ficou John Lennon Souza Antônio, com um tempo recorde de 14m15s, seguido por Felipe de Bittencourt Fernandes, com 15m53s, portanto 1m38s após, Rene Leonardo Barbara, Anderson Rosa Oliveira e Anderson Venero.

Na categoria dente de leite masculino, em 1º Eubrine de Souza Guimarães, seguido por Sebastião Ademir dos Santos, João Batista da Silva Filho, Fernando Duarte e Robson da Silva Aurelio