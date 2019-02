Ainda a promoção do Coronel Jefer Francisco Fernandes

Ainda repercutindo em Laguna e região, o fato envolvendo o ex-comandante da Polícia Militar, em nossa cidade e atual comandante da 8ª Região de Polícia Militar, Jefer Francisco Fernandes, que recebeu na manhã do dia 31 de janeiro, em Florianópolis, nova promoção e passou ao posto de Coronel, último na escala hierárquica do oficialato na instituição.

Com mais de 31 anos de serviços prestados à corporação, o comandante da 8ª RPM (Tubarão), teve o reconhecimento da instituição PM/SC por sua dedicação e comprometimento, tornando-se essa uma grande conquista profissional e pessoal.

Casado com a lagunense, Elisabet (Pavanati), com quem tem a filha Izadora, fixou residência em Laguna. O coronel Jefer Francisco Fernandes, aos 50 anos, entre as funções exercidas na instituição, comandou a 3ª Cia de Polícia Militar Ambiental por 7 anos e por 4 anos ficou à frente do 28º BPM, ambos em Laguna.

Declarado aspirante a oficial em 5 de maio de 2009, fez os cursos de Formação de Sargentos, em 1988; de Formação de Oficiais, em 199; de Especialização e de Policiamento Ambiental, em 2008 e Aperfeiçoamento de Oficiais, em 2009.

Fez os cursos civis de nível superior de Formação de Oficiais da Polícia Militar de SC (Academia da Polícia Militar), em 1992, de Direito, pela Unisul, em 2004 e Especialização latu-senso em Administração de Segurança Pública, em 2009. Entre outras funções já desempenhadas estão a de chefe de seção de Apoio Logístico P-4 da PM, chefe de seção de Inteligência P-2 da PM, Sub Comandante da 1ª Companhia de PM, todas em Laguna, foi Comandante do 3º Pelotão da 2ª Cia, de Capivari de Baixo, atuou como professor de disciplinas de Direito Processual Penal, Estatuto da Criança e Adolescente, Direito Ambiental e Doutrina de Policiamento Ostensivo no Curso de Formação de Soldados do 5º BPM, em Tubarão.

Nós Oficiais e Praças do 28ºBPM, desejamos ao coronel Jefer, votos de sucesso em sua carreira profissional, muitas alegrias, paz e felicidades desfrute deste momento singular em sua vida.

Um pouco mais da sua história

Coronel PM, nascido em Florianópolis em 23 de julho de 1968, filho de Izalda (Fernandes) e de José Francisco Fernandes. Declarado de Aspirante-à-Oficial em 5 de maio de 2009, fez os cursos policiais militares de Formação de Sargentos em 1988, de Formação de Oficiais em 1992, de Especialização e de Policiamento Ambiental em 2008 e Aperfeiçoamento de Oficiais em 2009. Fez os cursos civis de nível superior de Formação de Oficiais da Polícia Militar de SC (Academia da Polícia Militar), em 1992, de Direito, pela Unisul, em 2004 e Especialização lato sensu em Administração de Segurança Pública, em 2009. Entre as funções desempenhadas, chefe de seção de Apoio Logístico P-4 da PM em Laguna, chefe de seção de Inteligência P-2 da PM, Sub Comandante da 1ª Companhia de PM, também em Laguna, Comandante do 3º Pelotão da 2ª Cia, de Capivari de Baixo, Comandante da PM Ambiental de Laguna, professor de disciplinas de Direito Processual Penal, Estatuto da Criança e Adolescente, Direito Ambiental e Doutrina de Policiamento Ostensivo no Curso de Formação de Soldados do 5º BPM, em Tubarão. Entre as condecorações recebidas, medalhas Mérito do Tempo de Serviço, respectivamente por 10 e 20 anos, de Amigo da Marinha do Brasil e Raulino Reitz da PM-Ambiental. Entre as ações desenvolvidas, gerenciamento e aplicação de recursos financeiros para investimentos e custeio destinados a reestruturação e conservação da sede do hoje (na verdade desde abril de 2017) 28º Batalhão PM de Laguna, com construção de refeitório, alojamento, Copom, salas administrativas, garagem, gabinetes odontológico e médico, salas de comando e sub-comando, além da aquisição de viaturas, entre outras.