Ainda o Dia da Impensa (I) – Aluno do Stella Maris faz representação de Jerônimo Coelho

Ainda repercutindo em toda a imprensa de Santa Catarina, a representação produzida pelo professor Rodrigo Bento e efetivada de Jerônimo Coelho, por João Henrique Borges de Souza, 11 anos, inteligente aluno do Colégio Stella Maris . Confira:

“Bom dia senhores!

Sou Jerônimo Francisco Coelho. Nasci aqui nesta linda terra no início do século XIX. Fui político atuante neste Brasil que na época ainda éramos uma monarquia. Assumi cargos como deputado provincial e geral, chegando a ocupar o ministério da Guerra. Fui presidente. Uma espécie de governador das províncias do Rio Grande do Sul e do Pará, onde recebi o título de conselheiro. Cheguei a alcançar o posto de Brigadeiro. Só aqui em Santa Catarina fui deputado da Assembleia Legislativa Provincial de Santa Catarina por seis legislaturas consecutivas. Seis vezes deputado. Sou considerado o mais destacado político catarinense do século XIX. Foram anos intensos.

Acredito que todos os senhores conhecem o grande polo econômico Joinville. Pois é, fui eu que demarquei as terras da futura cidade. Quando o jovem intrépido Pedro Iº foi embora, tive que auxiliar a estabelecer as condições de paz com os revoltosos farroupilhas ali no Rio Grande. Sim, vocês não sabiam? Eu e minha equipe que em conjunto com Duque de Caxias resolvemos as coisas com os farrapos. Ainda bem né! Fui também membro fundador da primeira loja maçônica de Santa Catarina.

Mas na verdade, eu estava cansado de tanta injustiça. Do meu povo sofrer! Mas o que fazer? Como ajudar a população? E foi aqui em Santa Catarina que fiz o impossível para a minha época: fundei a Imprensa Catarinense, quando em 28 de julho de 1831 editei o primeiro jornal, O Catharinense. Com as letras de chumbo ‘entalharam’ numa folha de 19 cm x 25 cm, assim saíram as notícias do primeiro número do jornal com o lema União, Liberdade, Independência ou Morte. Assim senhores, senhoras, espero que esteja a nossa imprensa, com a União e Liberdade para levar ao nosso povo a verdade e o direito. Mas a vida é um ciclo com começo e fim. Apenas viva da melhor maneira possível esse ciclo complicado chamado vida. Viva, aprenda, chore, levante, lute, VENÇA!

Por hora estarei aqui, nesta praça, vendo os desafios e crescimento do meu povo, o povo da nossa Laguna”.