Aldo Rodrigues

Este simpático lagunense, nascido em 31 de julho de 1921, filho de dona Minervina e de Vitor Rodrigues, sempre viveu no seu Campo de Fora, embora, ainda criança tenha vindo fazer o curso primário no Grupo Escolar Jerônimo Coelho. Casado com dona Helena Ribeiro, teve 11 filhos, dos quais um já falecido. Profissionalmente, durante toda a vida trabalhou como guindasteiro no porto de Laguna, onde só granjeou amigos. Sempre esteve presente nos dois clubes sociais do bairro, Anita Garibaldi e 7 de Setembro e durante 40 anos participou da diretoria da Sociedade Musical União dos Artistas, logo contribuindo e muito para a existência da banda amadora mais antiga do Brasil. No futebol foi torcedor do Barriga Verde e do Flamengo, também, por que não? Ele também vibrou e participou do nosso carnaval, torcendo e muito pela Democratas, a escola do seu bairro. Faleceu em 4 de outubro de 2009.