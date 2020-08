A chegada do filho Nicolas foi o incentivo necessário para que a lagunense Alessandra Souza Matias encarasse o desafio de administrar seu próprio negócio. Há cinco anos atuando como fotógrafa e na criação de artes e comunicação visual, a filha de “seo” Euclides e de dona Ivonete Matias, que por mais de dez anos acumulou a experiência na área de vendas viu sua vida ganhar um novo sentido com a maternidade: “Em um primeiro momento, abri mão da carreira para cuidar exclusivamente do meu filho. Os meses foram se passando, e a necessidade financeira somada ao desejo de voltar para o mercado, foram desenhando um novo cenário em minha vida. Gosto tanto do que faço, que não vejo como uma obrigação, mas sim, como algo muito prazeroso, que me completa ainda mais como pessoa”, explica.

Explorando cada vez mais o universo da fotografia, ela procura usar da experiência adquirida com o passar dos anos: “Como já vivencio no segmento há algum tempo, tudo se torna mais fácil. Trabalhar com fotos é gratificante. É algo que possibilita as pessoas reviverem bons momentos. Ver os clientes saindo com um sorriso no rosto na entrega final do produto é maravilhoso. Me dá a sensação de que estou desempenhando bem a minha função”.

Apesar da vida atarefada, Alessandra procura especializar-se cada vez mais: “Fui em busca de um curso para poder melhorar e me aperfeiçoar. Hoje costumo brincar que somos grandes parceiros, e juntos, conseguimos fazer a ideia do cliente sair do papel”.

Casada com Alisson, realizada com suas escolhas e com o rumo que a vida tomou, nas horas de folga é com a família que procura estar: “Adoro o que faço e por isso procuro sempre fazer bem feito. Se me fosse dada a chance de voltar no tempo, faria tudo outra vez. Amo estar com meu marido, curtindo a companhia dele e acompanharmos de perto, a evolução diária do maior tesouro de nossas vidas, que é o nosso filho”, finaliza.