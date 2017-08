É entre 700 vidros de esmalte que a manicure Alexandra Aurtich Santana passa grande parte dos seus dias. Lagunense, ela se revela uma entusiasta quando o assunto envolve essa área da cosmética: “Na adolescência, cheguei a trabalhar na área de vendas, mas sempre gostei de todo processo que envolve o serviço de manicure”, explica.

A oportunidade para encarar o que até então era visto como hobby surgiu após a perda da avó paterna: “Eu estava desempregada e ainda vivenciando o estágio de luto e de muita tristeza. Fiquei um tempo sem me dedicar a nada. Até que determinado dia, vi que precisava fazer algo com que me identificasse verdadeiramente. Foi então que olhei para minhas unhas e me veio a resposta. Conversei com uma amiga que me deu todo apoio para investir na profissão e a partir de então comecei a divulgar nas redes sociais, fotos das minhas unhas feitas por mim”, recorda.

Dali pra frente, a busca por um espaço foi seu desafio: “Estava construindo minha casa. Não tinha um lugar, nem aporte financeiro para abrir algo. Decidi arrumar minha cozinha e começar ali mesmo. Comprei uma mesa pequena, duas cadeiras, um pequeno carrinho de esmaltes e uma televisão. Confesso que faltava espaço, mas sobrava vontade de trabalhar”.

Aos poucos, Alexandra foi conquistando sua clientela: “Não foi fácil. Tive muita dificuldade e receio por não oferecer um lugar do jeito que queria. Hoje, quatro anos depois, estou realizada, por ter uma sala do jeito que sempre sonhei. Aconchegante, repleta de detalhes, com uma grande variedade de esmaltes e películas”.

Sobre os requisitos que não podem faltar para quem quer se dar bem na área, ela aponta os que considera essenciais: “Profissionalismo, desempenho, dedicação, motivação e muito amor pelo que se faz. E jamais deixar de atender minhas clientes com um sorriso no rosto”.

Se o assunto são os desafios, avalia: “Para atingir as exigências que o mercado de hoje exige, é preciso qualificação. Toda manicure e pedicure precisa saber que há milhares de profissionais da área em sua cidade. Portanto, para atrair os clientes, além do trabalho bem feito e com responsabilidade, ela deverá possuir um diferencial. E isto só se consegue por meio de estudos e muito aperfeiçoamento”.

Para o futuro, a manicure pensa grande e sonha alto: “Desejo abrir outras filias do meu espaço nas cidades vizinhas e me aprimorar cada vez mais na área”, finaliza.