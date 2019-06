Secretária em um consultório de Odontologia, no centro da cidade, a lagunense Alexandra Bodenmuller da Costa começou sua trajetória profissional em uma padaria, aos 18 anos de idade: “Foi minha primeira oportunidade. De lá, acabei passando para o comércio, até receber o convite para atuar no segmento que hoje estou”, recorda.

Filha de dona Maria de Lourdes e de “seo” Lauro, ela conta aos leitores como funciona sua rotina: “Acordo por volta das 6:30h, levo minha filha mais nova para aula e sigo para o serviço. Trabalho até as 11h30, almoço, retorno para o consultório e fico até às 18h40. À noite, ao chegar em casa, é hora de dar conta dos afazeres domésticos e dos cuidados com a família”.

Casada com Licélio, mãe de Ana Luiza e Júlia, ela aponta o que sua atividade tem de mais positivo: “Não há sensação melhor do que ver a satisfação do cliente após o procedimento realizado”.

Quando questionada sobre seu maior desafio, Alexandra avalia:”Saber lidar com o público. Nem todos têm paciência. É preciso jogo de cintura e simpatia”.

Nas horas de folga, é na companhia da família e dos amigos que ela procura estar: “Gosto de reunir as pessoas, fazer um churrasco ou curtir minha casa, assistir um filme ou série”.

Para o futuro, a mãe coruja projeta sua realização na vida das filhas: “Quero muito vê-las felizes e encaminhadas profissionalmente nas áreas que escolherem”, finaliza.