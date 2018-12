Alfredo Bortoluzzi

★11/03/1904

✝1º/03/1984

O nosso focalizado de hoje é lagunense nascido em 11 de março de 1904. Mesmo tendo trocado de domicílio três anos depois, indo residir em Nova Veneza, ainda assim fez os estudos primários na terra natal e que quando concluídos foi fazer o ginasial no Colégio Catarinense em nossa capital. Em 1921 formou-se em Contabilidade pelo Liceu Salesiano em São Paulo, quando voltou para cuidar dos negócios da família que sempre mereceram a sua preocupação, aliás cuidando até os últimos de seus dias. Na vida pública sulina, foi membro atuante da UDN – União Democrática Nacional e mais tarde ARENA – Aliança Renovadora Nacional. No período de 1945/1946 foi prefeito de Criciúma, de 1959 a 1963 igualmente foi prefeito de Nova Veneza, município que também, por duas vezes foi eleito vice-prefeito, respectivamente de 1967 a 1972 a de 1973 a 1976. Por ato da Câmara de Vereadores, recebeu o título de cidadania de Nova Veneza, a conhecida capital catarinense da gastronomia italiana. Era casado com Angélica (Dalsasso), com quem teve os filhos João Henrique, Carlos Alfredo, Walfredo, César Augutus e Edgard. Faleceu em 1º de março de 1984.