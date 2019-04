A terra de Anita ganhou um novo morador. Aos 48 anos, natural de Joaçaba, Almir Rogério Turra há dois meses responde como gerente da agência da Caixa Econômica em nossa cidade. Filho de dona Josephina e de “seo” Domingos, o focalizado é formado em Administração, com especializações em RH, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria e atualmente cursa Liderança, Inovação e Gestão.

Casado com Zeli e pai de André Vitor, ele aponta o que seu trabalho tem de melhor: “O relacionamento com as pessoas e a possibilidade de ajudar a alcançar os objetivos dos clientes que procuram o banco, é o que mais me satisfaz”.

Concursado, com progressão através de seleção interna, Almir expõe o que considera ser seu maior desafio: “Ser sempre justo”, e ainda acrescenta: “Estou sempre muito disposto para encarar a rotina de trabalho. Gosto muito do que faço”.

Nas horas de folga, ele procura estar na companhia da família e dos amigos e quando o assunto é o futuro, procura não fazer muitos planos: “O amanhã é incerto. Costumo dizer que as alterações na rota podem ocorrer, o que me estimula a viver intensamente o presente”.