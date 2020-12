Alongue-se – Os benefícios do Pilates para sua saúde

Como está a sua lista de resoluções para o próximo ano? Se a busca por qualidade de vida e cuidados com a saúde estão entre os tópicos, o JL dá aquela “forcinha’ com o incentivo da prática do Pilates, atividade física que aumenta a elasticidade e fortalece o corpo.

Há cerca de oito meses, dona Consuelo Duarte recebeu um diagnóstico preocupante. Portadora de uma doença incurável e degenerativa, não havia tratamento com medicamento que proporcionasse melhora: “Fiquei muito assustada. Sofria com dores fortes na lombar. Após exames, foi constatado que a única alternativa para amenizar o meu quadro, era me exercitar, mas de uma forma que não ocasionasse mais lesões”, recorda.

E foi aí que o Studio de Pilates Breno Pinheiro entrou no processo de transformação de dona Consuelo: “Recebi uma indicação do espaço e decidi investir. No início foi difícil. Muitas dores e limitações. Aos poucos, com o decorrer dos meses, fui adquirindo uma certa resistência na musculatura lombar, as dores foram aliviando, os movimentos foram retornando gradativamente, a ponto de hoje voltar a dirigir e até mesmo usar um salto alto”, comemora.

Segundo o instrutor Breno Pinheiro, os benefícios do Pilates podem ser sentidos pelo corpo todo, e não apenas em uma região específica: “O método estimula de uma forma global durante cada exercício, aumentando a mobilidade, flexibilidade, força e tônus muscular. Com isso, ele traz benefícios com a melhora da postura, flexibilidade, maior mobilidade articular e alívio das tensões”.

Feliz com os resultados alcançados, dona Consuelo comemora a oportunidade de ter encontrado a cura bem distante de uma cartela de remédios: “Costumo brincar que a solução não veio em uma capsula. Evidentemente não posso parar com os exercícios, pois é por intermédio de uma atividade física e de um professor que soube adequá-la para a minha doença, que alcancei tamanho bem estar e qualidade de vida”, enfatiza.