Alunos do Colégio Stella Maris apresentam projeto na Romaria da Terra e das Águas

Realizado no último dia 10, na localidade de Taquaruçu, em Pescaria Brava, às margens da BR 101, dentro da bacia hidrográfica do rio Tubarão e próximo às oito grandes lagoas que formam o complexo lagunar, a Romaria da Terra e das Águas em Santa Catarina contou com a participação dos alunos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Stella Maris, que apresentaram seu trabalho, baseado na preocupação do desperdício da água da Fonte da Carioca. Na oportunidade, também estavam presentes pais de alunos, que apoiaram a inciativa. Para se ter uma noção, por dia, em apenas uma tubulação abaixo das torneiras, ocorre uma vazão total de 54 mil litros, o que leva a um desperdício de um milhão e seiscentos e vinte mil litros de água por mês. Os alunos sugerem então, que parte desse liquido deva ser reaproveitado na unidade de saúde que atende grande parte da população do perímetro central (Centro e Campo de Fora). A proposta dos estudantes, coordenados pelo professor Rodrigo Bento, é a de que seja implantada uma canalização que ligue a Fonte da Carioca com a Unidade de Saúde, sendo aproveitada para uso sanitário. O projeto foi apresentado para o presidente da Câmara de Vereadores de Laguna, Cleosmar Fernandes, que se comprometeu de fazer uma moção encaminhando a proposta ao Poder Executivo.

O projeto

“Para levar água à Unidade de Saúde Central, a ideia é montar uma tubulação com uma rede de retenção para atender a necessidade em questão. Uma das alternativas é colocar uma caixa d’água formando um ângulo de 15º aproveitando assim o escoamento natural que a água possui. Com uma bomba, seria feita a água alcançar a tubulação. Precisaria também de um registro, para indicar quando a caixa estará cheia e automaticamente ocorrer o desligamento”, disse um dos autores do projeto.

Os valores de custos e orçamento são aproximados, podendo ser maiores ou menores, relativos a outras necessidades. Sem contar com a mão de obra que deverá ser da Prefeitura ou Casan, em valores atuais (agosto de 2017) chegando a R$ 869.00 (oitocentos e sessenta e nove reais).