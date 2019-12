Amigos de Laguna e Amigos de Lauro Muller

O desportista Amaury Luckina, sempre ativo, hoje, 20, às 20h promoverá na Associação Esportiva Réus, mais um grande evento de futebol, com a presença de Eder (centro), que hoje joga na China e do sempre craque Balduíno (esquerda), que muito brilhou no Figueirense, Avai e Grêmio Porto-Alegrense e depois na crônica esportiva de nossa capital. Ambos, claro, jogarão e serão homenageados e ao final, participarão de uma “paella campeira” preparada pelo Álvaro, o “zólho”, tudo ao som de um bom pagode. Entre os convidados, sempre prestigiando, o diretor-presidente da Hipper Freios, Mateus Izidoro, ao alto.