O novo espaço em Laguna que é a cara da estação

Inaugurada nos últimos dias de 2020, a Amore Milho ganhou o coração e o paladar dos lagunenses e veranistas que já tiveram a oportunidade de saborear essa delícia no pote.

Modelo inédito no ramo alimentício no Brasil, o cardápio oferece os sabores Amore Frango, Carne, Top e o FIT. O cliente tem a opção dos potes de fome média, de tamanho padrão, e o grande, conhecido como Fome de Leão. É possível escolher até cinco acompanhamentos preferidos, entre bacon picado, bolonhesa, calabresa fatiada, fricassé de frango, azeitona, batata palha, cebola crispy, tomate cereja, cheddar, creme de ricota, parmesão e requeijão. A mistura dos ingredientes fica por conta do cliente e depois é só atacar!

De acordo com a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), o milho natural é uma das principais fontes de alimentação do brasileiro. Apesar de ser conhecido e consumido há muitos anos, ainda não existia formatação através de um negócio no Brasil, tendo o milho como protagonista.

A ideia da marca é unir o milho com alimentos que fazem parte do dia a dia em forma de um produto simples, que cabe no bolso em relação ao ticket médio do brasileiro e proporcionar sabor e lembranças ao cliente através do milho em pote.

Para quem quiser desfrutar de um ambiente gostoso e aconchegante, respeitando todas as regras de distanciamento, vale a visita no espaço, localizado na Avenida Senador Gallotti, 242, sala 4, no Mar Grosso. Se a fome bater e o leitor não quiser sair de casa, também há a opção de receber o seu pote no conforto do seu lar, através do aplicativo Mais Delivery. O atendimento da Amore é de terça a domingo, sempre das 11h30 às 23h.