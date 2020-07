Amurel – Casos de Covid chegam a 5.054 e 51 óbitos

Até às 12h de ontem, 23, a Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna registravam nada menos que 5.054 infectados e 51 óbitos, com Tubarão aparecendo em primeiro com 1.513 casos e 18 mortes, seguido por Braço do Norte, com 853 e sete mortes, Imbituba 648 e duas mortes, São Ludgero 324 e duas mortes, Capivari de Baixo 322 e uma morte, Gravatal 269 e três mortes.

Laguna, por sua vez, contava 192 casos e cinco mortes.

Na região, apenas os municípios de Sangão, com 89 casos, Treze de Maio, com 55, Imaruí com 52 e Santa Rosa de Lima, com 20 infectados, não registravam óbitos.