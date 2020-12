Amurel em risco gravíssimo

Dados da matriz de risco potencial

Mesmo que não tenha o maior índice de infectados por habitantes (Tubarão, Imbituba e Braço do Norte registram muito mais), Laguna vem apresentando números alarmantes sobre a Covid-29, inclusive com mortes, com risco gravíssimo, aliás como ocorre em outras 12 regiões do estado.

Também torna-se cada mais preocupante a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais daqui, Tubarão e Imbituba, que segue avançando.

Hoje, há mais pacientes internados do que no pico, durante o inverno.

A Amurel, até às 12h de ontem, 26, já havia passado dos 25 mil casos.