Amurel ultrapassa 6.800 infectados e 70 mortes por Coronavírus

Números compilados até às 12h de ontem, 30, davam conta de que na Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, o número de óbitos chegou a 76 e 6.836 infectados por coronavírus, com Tubarão aparecendo em primeiro com 2.236 casos e 32 mortes, Braço do Norte 1098 e oito mortes, Imbituba 796 e três mortes, Capivari de Baixo 447 e duas mortes, São Ludgero 400 e duas mortes e Gravatal com 350 casos confirmados e quatro mortes.

Laguna, por sua vez, também tem tido crescimento nos números, apresentando 269 infectados e cinco mortes.

No Sul do Estado, região de Criciúma, a capital do carvão aparece com 2526 casos e 28 mortes, seguida por Forquilhinha com 433 e quatro mortes, Içara 394 e quatro mortes, Nova Veneza 285 e três mortes. A região de Araranguá, tem a cidade das avenidas com 442 casos e nove mortes e Sombrio com 208 e cinco mortes.