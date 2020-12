Cheia de personalidade e estilo, a auxiliar de vendas Ana Clara Mattos trabalha há um ano na loja Love Brands, no centro da cidade.

Prestes a completar 19 anos, cursando Direito, ela vivencia os desafios e as descobertas do primeiro emprego: “Trabalhar com vendas é desafiador. Quando entrei aqui, não sabia que iria aprender tanto, principalmente no que diz respeito a autoconfiança, disciplina e cuidado. Aos poucos fui começando a reconhecer o perfil de cada cliente”, explica.

Quando questionada sobre os requisitos essenciais para quem atua na área, a filha de Thayse pontua: “É preciso respeito, cuidado e principalmente empatia, tanto com os colegas de trabalho, como com o público”.

Atendendo até 50 pessoas por dia, Ana Clara aponta o que considera de melhor na profissão: “Gosto muito de aprender coisas novas. Também adoro quando chega mercadoria ou recebo novos colegas de trabalho. Tudo acaba sendo um desafio, de conhecer e se adaptar”.

Captar o que cada cliente procura é uma das maiores missões na rotina da vendedora: “Nós que trabalhamos em loja temos que entender o que cada pessoa chega procurando, e às vezes nem ela sabe de fato materializar sua necessidade. Então tentamos entender o motivo, a situação e as características do cliente e assim conseguimos encontrar o produto perfeito para ele”.

Apaixonada por Laguna, ela manifesta seu amor pela terra de Anita: “Adoro morar aqui. Gosto desse clima de cidade pequena e acho que a gente precisa valorizar cada cantinho. E acredito que podemos sim evoluir ainda mais, basta mudarmos alguns hábitos e sairmos da zona de conforto”.

Para o futuro, os planos de Ana são muitos: “Quero me formar e conseguir garantir meus objetivos financeiros, poder viajar bastante e aproveitar minha juventude, sem Covid-19, com toda certeza”, finaliza.