Jornalista e publicitária, Ana Cláudia da Silva Luiz Pivato não poderia estar em outra área que não fosse a comunicação. Após anos morando em Curitiba, ela retornou a terra natal com o marido e o filho e lastima por um dia ter deixado Laguna em busca de oportunidade profissional: “É um absurdo os jovens precisarem sair daqui para desenvolverem suas carreiras. É um lugar com tamanho potencial, mas carece de tantos serviços e empreendimentos, de um olhar visionário e marqueteiro das autoridades e de uma palavra mágica que poderia mudar o futuro: planejamento”.

Atuando na área de marketing digital, a filha dos saudosos Maria Luísa e Altamiro, lembra que desde a infância dava sinais de aptidão com a escrita: ” Desde muito pequena tive destaque nas aulas de Língua Portuguesa, redações e apresentações teatrais. Foi algo que veio naturalmente. No momento em que os jovens não sabiam o caminho a seguir, eu já tinha certeza”.

Comemorando 23 anos de profissão, ela revela aos leitores um pouco de sua rotina: “Meus dias são um verdadeiro malabarismo. Acordo muito cedo, respondo e-mails, produzo conteúdos, faço criações e análise de resultados dos clientes. À tarde, agendo todas as reuniões, às vezes até à noite e nos finais de semana. Concilio a profissão com a maternidade e os afazeres domésticos e por vezes, ainda encaro um terceiro turno, nas madrugadas, debruçada na criação e produção. É o resumo da vida de uma mãe empreendedora”.

Sobre sua atuação no mercado e o crescimento dessa forma de comunicação, Ana Cláudia avalia: “O marketing estratégico é essencial para todos os segmentos, desde o pequeno empresário, até as grandes marcas. O marketing digital com produção de conteúdo relevante faz a diferença no atual cenário de competitividade. Esse é um grande ponto forte. A atual situação do país faz com que muitos empresários deixem de investir, o que não é a melhor estratégia, visto que o ROI (retorno sobre o investimento) é expressivo quando se tem uma estratégia alinhada e certeira”, explica.

Quando questionada sobre as escolhas feitas na vida e novas oportunidades, responde de forma direta: “Teria a mesma profissão nas próximas três encarnações. Pretendo trabalhar até meu último suspiro”, brinca.

Sobre a vida em Laguna e os motivos que a fizeram voltar, a focalizada abre o coração: “Morei 18 anos em Curitiba. Fui para lá recém formada e posso dizer que cresci muito profissionalmente e como pessoa. As circunstâncias que me trouxeram de volta para cá não foram as melhores, após o falecimento inesperado dos meus pais, que me deixaram os maiores ensinamentos, o amor pela família, o carinho e a simplicidade dos momentos. Laguna sempre foi o meu paraíso e um resgate. Ter a oportunidade de criar meu filho aqui e ajudar marcas e empreendedores com o meu trabalho, é a maior realização que poderia almejar”.