Natural de Santos, São Paulo, mas moradora da terra de Anita há 15 anos, Ana Rosa Fernandes Marinho responde como secretária na Casa Paroquial. Filha de dona Ruth e de “seo” Abílio Estevão, a focalizada dessa edição conta aos leitores um pouco mais de sua rotina e atribuições.

Casada com Luiz Carlos, mãe de Thayná, de 22 anos, Ana recorda como surgiu a oportunidade de trabalho: “Soube que a vaga estava disponível e coloquei meu currículo à disposição. Já tinha experiência como auxiliar de escritório e digitadora”, explica.

Quando questionada sobre o dia a dia e a demanda de serviço, ela explica: “A rotina funciona de acordo com as necessidades da igreja para com a Irmandade e do cemitério o qual administramos. O número de pessoas atendidas oscila, mas sem dúvida o mês de junho e o final do ano são os de maior movimento”.

Formada como tecnóloga de Processamentos de Dados, ela avalia os requisitos necessários para lidar com as atribuições do seu atual emprego: “É preciso muita persistência, agilidade e atenção”.

Se o assunto é Laguna, a profissional manifesta seu ponto de vista sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento: “Melhorar a infraestrutura, incentivo fiscal às industrias e cuidar melhor do patrimônio histórico”.

Para o futuro, viagens e a felicidade e realização da filha são suas metas principais: “Como toda mãe, desejo ver minha filha formada na universidade e atingindo os seus objetivos. Também planejo visitar meu irmão, que reside nos Estados Unidos”.