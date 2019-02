Prepare o fôlego para o Profissional em Destaque desta edição. Graduado em Educação Física, com especialização em corrida pela UFRJ, André Luiz Souza concilia duas atividades que são suas maiores paixões. Militar da Marinha há 17 anos, o filho de dona Eudaléia e de “seo” Marcos Gilberto, atua também na atividade física desde 2012, quando ingressou nos estágios na época da universidade, mas foi mais recentemente, proporcionando às pessoas uma assessoria especializada em corridas, que ele encontrou o que realmente procurava na área.

Casado, pai de um menino de sete anos, o carioca que chega a atender até 20 clientes por dia na Todo Atleta, avalia o que mais lhe satisfaz: “A satisfação de mostrar ao aluno que com o suporte correto, é capaz de conseguir realizar aquilo que parecia impossível para ele, levá-lo a ter melhor qualidade de vida e um estilo de vida saudável, com a satisfação de praticar atividade física”.

Quando questionado sobre os requisitos que não podem faltar para quem atua no ramo do esporte, pontua: “Atualização e ética. O profissional precisa estar sempre atualizado, buscando novos estudos e descobertas científicas e tomar muito cuidado, pois na área da saúde, temos que ter pleno conhecimento do limite da nossa atuação e não se intrometer nas demais áreas que estão bem próximas a nossa, como a nutrição e a fisioterapia”.

Dono de uma rotina bastante agitada, ele conta conta aos leitores como administra seu tempo: “No quartel desenvolvo aquela que é minha principal atividade. Paralelo a ele, dedico todo o resto do meu tempo na assessoria da corrida. Nas horas de folga, gosto de estar com a família, assistindo a um filme e tomando um bom vinho”.