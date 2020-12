Aos 23 anos, a lagunense Andreia Agatha dos Passos dedica grande parte dos seus dias ao universo da beleza e as inúmeras clientes que passam por suas mãos.

Auxiliar de cabeleireira no Lalinda Salão, a focalizada teve seu primeiro contato com a profissão aos 15 anos: “Comecei de forma despretensiosa. Não entendia nada do assunto, mas ajudava lavando um cabelo, organizando o salão e tentando auxiliar nas tarefas do dia a dia. Após cinco anos, decidi sair do local de trabalho que estava e comecei a atender as clientes à domicílio”, recorda.

Filha de Marcio Alex e Maria Angelita, foi durante um curso que ela soube da vaga no salão em que está: “Assim que descobri, tratei de levar meu currículo. Fiz uma entrevista, fui chamada e desde aquele dia já se passou um ano e nove meses de muita dedicação e aprendizado”.

Quando questionada sobre o que a profissão tem de melhor, pontua: “Sou um pouco tímida, mas adoro o contato com as clientes. A cada pessoa que atendo, é uma nova conversa, assuntos dos mais variados, gosto muito do que faço. A equipe também é muito legal. Nos damos muito bem”.

Sobre os desafios no ramo, satisfazer as expectativas de quem procura por seu serviço é sua maior missão: “Procuro agradar a todas e dar o meu melhor. Não abro mão de me especializar sempre que possível. É preciso estar atenta a tudo de novo que o mercado oferece e quando o assunto é cabelo, as novidades surgem a todo instante”.