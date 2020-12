Uma volta de bicicleta pelo Mar Grosso na manhã de domingo teve um desfecho inusitado na programação da lagunense Ânela Sá Damazio. Aos 28 anos, a técnica de Enfermagem não apenas presenciou um grave atropelamento nos Molhes da Barra como fez questão de usar de seu conhecimento para prestar os primeiros socorros.

Filha de Denise e Adriano Damazio, a focalizada recorda como tudo aconteceu: “Estava um dia lindo de sol. Eu e minha amiga decidimos parar para fazermos algumas fotos. Vi uma moto vindo com toda velocidade na área em que era proibida a circulação e em questão de segundos ouvi o barulho e um senhor caído no chão. Minha reação foi sair correndo para ver como ele estava”.

O momento foi de bastante aflição: “Ele estava desacordado. Comecei a prestar os primeiros socorros, estabilizei a cervical dele, ele despertou confuso. Tentei mantê-lo acordado até a chegada dos Bombeiros que o encaminharam para o Hospital. Por sorte tudo acabou bem”.

O cuidado com o próximo sempre esteve presente na vida de Ânela: “Sou filha de bombeiro e sempre fui fã do meu pai e do serviço que ele realiza. Tanto que cheguei a exercer a atividade de bombeira voluntária e civil por seis anos e já presenciei por várias situações, com inúmeros desfechos, tanto felizes como tristes também”.

Mãe de Maria Eduarda, ela garante que mais do que nunca, a valorização da vida e a empatia com o próximo estão presentes em seu dia a dia: “Em alguns momentos auxilío o departamento de Covid e vejo a dificuldade de toda equipe. O número de internações crescendo, a demanda de trabalho intensa e muitos nas ruas ainda fazendo pouco caso da situação. Acho que por tudo que vem acontecendo, precisamos despertar com urgência o respeito pelo outro, seja auxiliando da forma que for possível e mantendo os cuidados em relação ao vírus, protegendo não apenas a si, mas aos que nos cercam”.