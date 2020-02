Quem curte o Carnaval na terra de Anita, provavelmente já ouviu e muito ouvirá a voz de nossa focalizada, em meio aos trios e palcos espalhados pela cidade. Natural do interior de Minas Gerais, a vocalista da banda Juízo, Angela Carvalho, conta aos leitores do JL sobre a “maratona” que vivencia durante os dias de folia e como foi sua caminhada até aqui.

Filha de dona Maria Carvalho e de “seo” José Xisto, a mineira de coração catarinense, recorda como ingressou no universo da música: “Durante uma apresentação na escola, um integrante de uma banda me viu e me chamou para fazer um teste. Em 1993 vim a Laguna pela primeira vez, com a Caravelas, uma banda de Minas Gerais. Foi amor à primeira vista por essa cidade. Aqui, comecei cantando na banda PH7. Em 2003, o Marcus, vocalista do Juízo, me convidou para fazer parte da banda. Já são 17 anos de uma feliz parceria”.

Aos 42 anos, mãe de Gabriel e Lorenzo, a vocalista vivencia uma rotina intensa durante os dias de Carnaval: “São dias e dias de ensaio. Paralelamente, têm a elaboração dos figurinos. Cada detalhe é planejado para que tudo fique perfeito”.

Quando questionada sobre o que a atividade tem de melhor, Angela responde de pronto: “O carinho e a energia do público é algo sem igual. Faz tudo valer a pena. Quando estou trabalhando me sinto tão bem que nem sinto o tempo passar. São quase 30 anos de muito amor por minha profissão”.

Se não está nos palcos, a cantora também dá um show, mas em meio aos temperos e panelas: “Adoro cozinhar. É uma terapia pra mim. Não tem coisa melhor do que fazer um bom prato e receber os amigos em minha casa”.