Anitta é a estrela da Porcada Summer

A 19ª edição da Porcada Summer promete! O evento que reúne um grande público de toda região, será realizado amanhã, 4, na Praça Seival. Este ano, a atração mais que especial é a cantora Anitta, que apresentará seus sucessos e coreografias, fazendo todo mundo dançar até o chão. Mas claro que não acaba por aí! Os adeptos do pagode terão a chance de curtir o show do grupo Jeito Louco. O sertanejo também não ficará de fora, com o cantor Adolfo reforçando esse time de peso! E como cereja do bolo, inúmeros djs sobem ao palco para garantir a animação da galera no decorrer de toda tarde e noite.

A consagrada “Porcada” começou quando a avó de um, entre quatro amigos, patrocinou um churrasco com um porquinho. Isso aconteceu em 2002, e, a partir desta data os organizadores se aperfeiçoaram e profissionalizaram o evento. E por falar nisso, organização é uma das palavras que definem essa grande festa.

Os últimos ingressos disponíveis à venda, em Laguna, assim como a retirada dos abadás, estão disponíveis nas lojas Recanto, do centro e Mar Grosso.

ANITTA

Larissa de Macedo Machado, mais conhecida pelo nome artístico Anitta, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 30 de março de 1993. Segundo a cantora, ela escolheu o nome “Anitta” por conta da minissérie “Presença de Anita”, exibida pela TV Globo. Anitta começou a cantar aos oito anos de idade em um coral de igreja. Aos 16, cursou administração em uma escola técnica e iniciou um estágio na mineradora Vale. Em 2009, começou a publicar vídeos cantando covers em um canal do YouTube, o que despertou a atenção do produtor Renato Azevedo, que a convidou para assinar um contrato com a gravadora Furacão 2000. No mesmo ano, lançou a seu primeiro single, a canção “Eu Vou Ficar”.

Após trocar de empresário, em 2012, Anitta lançou a música “Meiga e Abusada”. No ano seguinte, devido ao grande sucesso da canção nas rádios cariocas, a cantora assinou com a gravadora Warner Music. Seu primeiro álbum, “Anitta”, foi lançado em junho de 2013. Segundo a Billboard Brasil, o single “Show das Poderosas” se tornou uma das músicas mais tocadas no país. Além disso, de acordo com o YouTube Brasil, Anitta foi a primeira artista brasileira a alcançar a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube com o clipe de “Show das Poderosas”.

Seu segundo álbum de estúdio, “Ritmo Perfeito” foi lançado em junho de 2014. No mesmo dia lançou o álbum ao vivo, “Meu Lugar”, que estreou em primeiro lugar no iTunes Brasil, permanecendo no topo por uma semana. Nesse mesmo ano, recebeu sua primeira indicação ao Grammy Latino e tornou-se a cantora brasileira mais jovem a se apresentar na premiação internacional.

Em 2015, “Bang”, seu terceiro álbum de estúdio, foi certificado com disco de platina e gerou quatro singles de grande sucesso nacional: “Bang”, “Essa Mina É Louca”, “Deixa Ele Sofrer” e “Cravo e Canela”. Após o lançamento do álbum, Anitta conquistou os prêmios de “Melhor Artista Brasileiro” e “Worldwide Act: Artista América Latina” no Europe Music Awards da MTV, tornando-se a primeira cantora brasileira a conquistar os prêmios. No ano seguinte, em 2016, venceu novamente a categoria de “Melhor Artista Brasileiro” no EMA.

Seu primeiro passo em direção à carreira internacional aconteceu em 2016, quando Anitta foi escolhida para se apresentar na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos da sua cidade natal.

No ano de 2017, Anitta alavancou sua carreira internacional com colaborações com grandes nomes do pop mundial, como Iggy Azalea (“Switch”), Major Lazer e Pabllo Vittar (“Sua Cara”), além do lançamento do single “Paradinha”, gravado em espanhol e português. Um dos pontos altos do ano foi a apresentação da música “Switch”, ao lado de Iggy Azalea, no programa americano “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Nesse mesmo ano, Anitta lançou uma série de singles de sucesso, incluindo o hit “Paradinha” e também colaborações com Alesso e J. Balvin.

O ano de 2018 iniciou com mais uma colaboração com J Balvin, com a canção “Machika”, um single que também contou com a participação de Jeon. Foi ainda neste ano, que a cantora lançou a série documental autobiográfica Vai Anitta, divulgada pela Netflix, onde narra os bastidores da sua vida. Além de protagonizar a criação, Anitta também assina na produção executiva da série.

Ao longo dos seis episódios, o público acompanha o dia a dia da cantora e acaba por conhecer um pouco mais da sua atribulada rotina.

Em março de 2019, o jornalista Leo Dias publicou o livro Furacão Anitta, uma biografia não autorizada que narra a trajetória da cantora. O livro foi lançado no dia que a cantora completou 26 anos.

Para escrever a obra, o jornalista acompanhou a carreira de Anitta durante sete anos e passou um ano compondo a obra.

SERVIÇO

PORCADA SUMMER 2020

SHOW NACIONAL DA CANTORA ANITTA

Amanhã (4)

Local: Praça Seival (Molhes)

Horário: 15h

Últimos ingressos: Lojas Recanto ou pelo site minhaentrada.com