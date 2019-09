Aniversário Sesc/SC celebra 73 anos hoje

Laguna foi a terceira cidade no estado a contar com um centro de atividades da importante instituição

As Unidades Sesc Santa Catarina, aí incluida a de Laguna, estarão em clima de celebração hoje, 13, aniversário da Instituição, completando 73 anos, dos quais, 71 na terra de Anita, conectando as pessoas, promovendo a transformação, a cidadania, o conhecimento e a inclusão, com ações de forte impacto social. Para comemorar e exaltar essa trajetória, repleta de bem-estar e qualidade de vida, a Instituição realiza, dentro de sua programação, ações especiais voltadas aos clientes, a lembrar que tudo começou com a criação do Conselho Regional, em Florianópolis, em 29 de setembro de 1948, sob a presidência de Charles Edgar Moritz. A sua ação, nessa fase embrionaria era voltada apenas a área médica e odontológica, conforme a diretriz nacional da época. No ano seguinte, Joinville e Laguna seriam as primeiras cidades a sediar os serviços do SESC, com Blumenau ganhando a sua sede a partir de 1950.

Diariamente o Sesc oferece eventos e serviços nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, para todas as idades. Hoje, das 8h às 20h, as pessoas que frequentam as Unidades da Instituição no Estado poderão participar de aulões temáticos de ginástica e dança, circuitos de treinamento multifuncional, festivais esportivos, recreação, brincadeiras, vivências, oficinas, ações de saúde, apresentações e exposições de trabalhos realizados nos cursos, entre outras atividades.

Cardápio especial no Restaurante Sesc

A Unidade de Laguna estará com um menu comemorativo e cheio de sabor, definido a partir dos pratos mais apreciados pelo público. Serão servidos: Salada Caprese; Salada Waldorf; Tortei ao sugo; Escondidinho de aipim com carne de panela; Maminha assada ao molho de vinho; Mignon suíno ao molho de mostarda; e Estrogonofe de nozes na sobremesa. O valor do quilo do buffet em Laguna é de R$ 21,50, exclusivo para trabalhadores do comércio e dependentes.

Sesc 73 anos

Nestas sete décadas, o Sesc se consolidou como um espaço de descobertas, um lugar onde se vive experiências marcantes, desenvolve potencialidades, que promove encontros e cria novos círculos de relacionamento. E a Instituição continua, ano após ano, expandindo e qualificando a estrutura e atendimento, democratizando o acesso, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos.

“Muito mais do que estar próximo das pessoas, nos orgulhamos em poder uni-las em torno de experiências significativas que proporcionam bem-estar e qualidade de vida. Somos 2.643 colaboradores, agentes da transformação e buscamos fazer a diferença na vida de todos os que passam pelas nossas Unidades diariamente. Dentro do Sesc, as pessoas encontram mais do que serviços e eventos, encontram carinho, cuidado, atenção, parceria e união”, celebra Roberto Anastácio Martins, Diretor Regional do Sesc em Santa Catarina.

Sobre a Instituição

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma Instituição pioneira, que desde 1946 transforma a vida de milhares de catarinenses, trazendo bem-estar e crescimento. Sem fins lucrativos, integra o Sistema Fecomércio, e se destaca como uma das entidades de caráter social mais atuantes em todo o país. Entre as suas principais atribuições estão o planejamento e a execução de ações marcadas pela excelência nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, com vasta oferta de eventos e serviços.

Presente em todas as regiões de Santa Catarina, marca forte presença com 34 Unidades Operacionais, três meios de hospedagem (Hotel Sesc em Cacupé – Florianópolis, Hotel Sesc em Blumenau e Sesc Pousada Rural em Lages), e seis quadras comunitárias (Palhoça, São José, Joinville, Penha e Forquilhinha), somando 43 Unidades, além das redes de escolas, restaurantes, clínicas, teatros, bibliotecas, academias entre outros espaços, onde realiza suas ações. Conta também com seis unidades móveis, que de forma itinerante desenvolvem eventos comunitários, atendimento odontológico, educação em saúde e incentivo à leitura. A Instituição também atua com o programa Mesa Brasil Sesc em São José, Joinville, Chapecó, Lages e Blumenau. Visando ampliar o público e manter a qualidade nas ações, o Sesc expande, ano a ano, a estrutura e o campo de atendimento.

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Habilidades de Estudos (contraturno escolar), Educação de Jovens e Adultos, Pré-vestibular, atividades de saúde preventiva, de incentivo à prática de atividades físicas e esporte, Odontologia, Nutrição, Cinema, Teatro, Música, Artes Visuais, Dança, Desenvolvimento Comunitário, Trabalho Social com Idosos, Trabalho com Grupos compõem o amplo leque de atividades que o Sesc oferece aos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo, seus familiares e à comunidade em geral.

Gerentes em Laguna

Maria de Lourdes Netto Amboni (Lurdete), Eliete da Silva Nedeff, José Rosênio de Jesus e o atual, José Eduardo Fernandes de Oliveira.

As comemorações na terra de Anita

Programação de 09 a 13/09/2019 – Das 8h às 20h

Educação

13/09 – Parabéns ao Sesc

13/09 – Entrega cupcake aos alunos

15/09 – Encerramento Mostra Educação Infantil – Música socializada com toda comunidade escolar.

Lazer 13/09

DFE Aulão Temático de Ritmos: 10h

Aulão Temático Jump: 18h

TMF aberto ao público: 9h – 17h

Desafio TMF – abdominais

Verificação IMC em frente ao restaurante: 11h30

Recreação

Jogos desafio em frente ao Restaurante: 11h30

Oficina de brinquedo: 11h30

Paisagem Cultural

Assistência

GRUPOS

13/09 – Roda Aberta de Dança Circular – 09h

Saúde

Nutrição – hoje, 13

– Almoço com Cardápio Especial

– Visita ao comércio do Centro de Laguna com aferição de pressão e orientações em saúde

– Degustação de suco funcional e seus benefícios 11h30

– Semente de abóbora temperada e crocante e seus benefícios;

– Orientações sobre Doenças Crônicas não transmissíveis.

– Blitz da Saúde 13h30min

Cultura

– Visita guiada aos espaços de Cultura do Sesc com agendamento da Escola Morro Grande

– Cinema – “Eu e meu Guarda-Chuva”

– Contação de Histórias

Ação Folia de Livros Restaurante 11h30

