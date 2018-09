É aos grandes mestres que teve no decorrer de sua vida escolar, que Anna Carolina Justino dos Santos credita o amor pela arte de ensinar. Ainda concluindo sua graduação em Pedagogia, a focalizada de 20 anos já acumula três anos de experiência na área, auxiliando professoras dos mais variados níveis escolares. Filha de dona Cláudia dos Santos, a profissional aponta as características que não podem faltar para quem atua no ramo: “É preciso muita força de vontade, dedicação total as crianças e principalmente muito amor pelo que faz. Acredito que a excelência no resultado apresentado se dá principalmente quando se ama aquilo que faz”.

Com uma rotina que concilia entre estudos e estágio, Anna explica aos leitores um pouco mais do seu dia a dia: “Trabalho no período da manhã. Utilizo a tarde para fazer alguns trabalhos e cuidar de mim. À noite é hora de estudar, período em que vou para a faculdade. Nos finais de semana, procuro curtir o tempo de folga na companhia do meu namorado, da família e dos amigos”.

Quando questionada sobre o que mais lhe realiza em seu dia a dia, avalia: “Na área da educação, ao mesmo tempo em que você ensina, existe a oportunidade de aprender. E isso é algo que me fascina demais. O olhar puro das crianças é outro ponto que me toca muito. Adoro esse universo e a possibilidade de troca diária que tenho com cada um deles”.

Sobre o maior desafio nas salas de aula nos dias de hoje, manifesta seu ponto de vista: “Acredito que o país não valoriza seus professores da forma certa e esse seja um dos principais dilemas enfrentados por tantos profissionais da área”.

Se o assunto é Laguna, Anna abre o coração: “Amo viver nessa terra e não me vejo morando em outro lugar. Claro que ainda falta muito para chegarmos a realidade que sonhamos. Acho que precisamos de pessoas dedicadas na administração de todas as áreas, principalmente no que diz respeito a educação e saúde”.

Para o futuro, os planos da quase professora são muitos: “Inicialmente quero concluir os meus estudos na graduação e continuar me especializando e me capacitando cada vez mais. Daqui alguns anos, meu sonho é montar uma creche e poder assim administrar meu próprio negócio e aplicar meus conhecimentos”, finaliza.