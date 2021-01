ANO NOVO e cuidados com o lar

O fim do ano costuma ser um momento em que organizamos ainda mais nossas casas, revemos as pendências de alguns afazeres domésticos e focamos ainda mais na higienização de peças como tapetes e sofás. Em 2020 muitos de nós usufruímos ainda mais de nossos lares, o que motiva um cuidado redobrado com a limpeza. Pensando nisso, a LavMor ampliou seu mix de serviços, e além da lavação tradicional de roupas, artigos de cama, mesa e banho, agora também oferece a limpeza personalizada de sofás e estofados, cortinas e colchões.

Receber o novo ano com a casa cheirosa e com tudo em ordem. Quem não quer? E melhor ainda é sentir aquele cheirinho de peças bem lavadas, devidamente passadas e embaladas, sensação que só uma lavanderia de qualidade pode oferecer. Localizada no bairro Magalhães, na avenida Getúlio Vargas, a LavMor concentra uma variedade de serviços em um só lugar: “Começamos focados nas roupas e aos poucos fomos ampliando nossas especialidades. Hoje trabalhamos também com a lavação de calçados em geral, bichos de pelúcia e toda parte de toalhas e cobertas”, enfatiza a proprietária Maria das Dores, a conhecida Dorza.

Com o reforço na mão de obra com a chegada do sócio Rafael Lopes Falcão, a lavanderia decidiu investir em mais um nicho de mercado, até então carente em nossa cidade: “Pesquisamos o que poderíamos oferecer de novo em nosso ramo e a parte da lavação de colchões e sofás foi algo que despertou o interesse. Muitos problemas como alergia e doenças respiratórias são provenientes de sujeira acumulada nos estofados e é aí que entra o nosso serviço, com uma reparação que vai além do estético, e também evita ácaros, fungos e mau cheiro”, destaca Rafael.