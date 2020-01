★11/06/1915

✝02/08/2008

Nascido em Laguna em 11 de junho de 1915, Antônio Amândio foi destacado comerciante de nossa cidade, desde 1935, então com 20 anos, dando seqüência aos negócios dos pais, Maria Amélia e Manoel Amândio Maria, atuando na esquina entre as ruas Gustavo Richard e Barão do Rio Branco. Casado com dona Wanda (Miranda), também já falecida, e com quem conviveu por felizes 67 anos, como ele fazia questão de lembrar, e com quem teve seis filhos: Walter (falecido), Valmor, Vânia (falecida), Antônio, Cleusa e Arlete e daí uma descendência que lhe deu 13 netos, 28 bisnetos e 4 tetranetos. Antônio Amândio estudou as primeiras letras com a professora particular, dona Zenetti, que residia próximo a Igreja Matriz, depois no Stella Maris e mais tarde no Grupo Escolar Jerônimo Coelho e o curso de Contabilidade, então promovido pela Loja Maçônica e que tinha como professor, o sr. Guilherme Gonçalves d’Avila. Aos 15 anos, como tipógrafo, trabalhou no jornal O Albor e um ano depois, como telegrafista, na Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. Nomeado pelo Governador Aderbal Ramos da Silva, de 1948 a 1982, exerceu o cargo de Juiz de Paz e interinamente foi Juiz de Direito, chegando a substituir os doutores Valdir Pederneiras Taulois e Erwin Rubi Peressoni Teixeira. Aposentou-se da função em 1982, até mesmo para atender decreto do governador Jorge Bornhausen, que garantia aposentadoria para todos os juizes de Paz que atuavam em nosso Estado. Integrante da Associação Comercial e Industrial de Laguna, em 1956 ao lado do então presidente Idalino Nedeff, muito lutou pela construção da BR-101, até para que passasse em território lagunense. Como rotariano, em 1967, ano em que presidiu o clube, participou dos atos de inauguração da ponte da amizade, em Cabeçuda e que ligava Laguna e Tubarão. Ele também integrou a diretoria do Clube Congresso Lagunense. Faleceu aqui, em 2 de agosto de 2008.