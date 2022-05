★05/06/1918 ✝25/08/2009

Conhecido como o mestre dos mestres e influenciado por nascer (em 5 de junho de 1918, em Laguna), numa família de músicos, pois seu avô também foi músico, Antônio dos Reis, o conhecido Cacique, como era carinhosamente chamado por todos, aposentado do Porto de Laguna, praticamente nasceu e conviveu escutando seu pai, Luiz Tibúrcio dos Reis, que tocava trompa na Sociedade Musical Carlos Gomes e mais tarde na Sociedade Musical União dos Artistas. Filho de dona Emilia Venina e de Luiz Tibúrcio dos Reis, aos 16 anos já tocava trompa na União dos Artistas, onde permaneceu por muito tempo, aliás sendo seu maestro de 1967 a 2003, e até mesmo como professor de músicos iniciantes, na faixa etária de 6 a 14 anos, formando músicos para a banda que tanto amava. Era um professor rigoroso, ensinando e exigindo que seus alunos entendessem e lessem as partituras musicais. Sua maior emoção foi poder ter participado num encontro de bandas, no CIC, em Florianópolis, quando ele e seus companheiros da União, foram aplaudidos de pé. Mas para ele, a melhor época da banda foi quando tinha como regente, o sr. Figueiró, lá pelos idos de 1930/1940. Participante e aprovado no curso de capacitação e atualização de mestres de banda de música do INM/FUNARTE patrocinado pela Fundação Catarinense de Cultura, em 1981, Cacique foi componente do Jazz Municipal, de 1964 a 1972, da orquestra do Coral Santo Antônio de 1942 a 1990, Conjuntos Kasbah e de outros que abrilhantaram bailes carnavalescos nos clubes da cidade. Todos os seus irmãos (Manoel, Antenor, Osvaldo, Paulo e Luiz Paulo, todos já falecidos) também foram músicos de destaque. Casado com dona Petronilha Lucinda, também de saudosa memória, Antônio dos Reis, ou simplesmente Cacique, era admirado por todos os lagunenses. Responsável e consciente de que para seus filhos vencerem na vida, precisavam estudar, trabalhou incansavelmente no então porto carvoeiro de Laguna, como operário, onde aposentou-se, e com as tocatas dos conjuntos musicais formou seus cinco filhos (Antonio Luiz, advogado, Almiro Luiz, oficial da reserva da Aeronáutica, Álvaro Luiz já falecido, Aloísio Luiz, antropólogo e Nara Luiza, farmacêutica – bioquímica). Faleceu em 25 de agosto de 2009.