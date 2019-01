Às vésperas da comemoração dos 24 anos do JL, nada mais justo do que focalizarmos uma das pratas da casa. Funcionário do impresso desde sua fundação, Antonio Paulo Nascimento, ou o Nem, como é carinhosamente chamado pelos amigos, tem grande parte de sua história profissional atrelada a do semanário.

Nascido e criado na terra de Anita, o filho de “seo” Dilton e de dona Rosalina Nascimento, na companhia de sua fiel bicicleta azul, é presença notável pelas ruas da cidade: “O tempo me transformou no cara do JORNAL DE LAGUNA. Por onde passo e nos lugares onde vou, tem sempre alguém pedindo para publicar uma foto ou localizar uma edição passada”, explica Antonio que tem “arquivado” na memória muitos dos fatos que a cidade já vivenciou: “O Jornal tem seu arquivo catalogado em forma impressa e digital, mas muitas vezes, em meio a correria da redação, sou eu quem acabo auxiliando nas pesquisas, lembrando de fatos que aconteceram ou pessoas que saíram em edições de quinze anos atrás”.

Mas não é só com a excelente memória de Antonio que o JL conta. O profissional é o responsável pelo contato direto com assinantes e na distribuição do jornal: “Faça chuva ou sol, toda sexta-feira, de manhã, me desloco em busca de mais uma edição do jornal, que é entregue pela transportadora, já que ele é impresso fora da cidade. É a partir daí que começa meu dia. Sigo na entrega dos assinantes dos bairros e Centro, passando pelos pontos de venda e demais repartições”.

Cansaço? Jamais. Antonio garante fazer tudo com muita satisfação: “O Jornal me abriu muitas portas e me valoriza demais. Gosto do meu local de trabalho e do contato com as pessoas”.

Nas horas de folga, o profissional dá um tempo do relógio, e descansa ao lado dos amigos: “Gosto de ficar pelo centro jogando conversa fora, encontrando um conhecido, conversando a respeito de uma novidade ou outra. Essa é a melhor hora do fim de semana”. Mas engana-se quem pensa que o fim de semana do focalizado termina por aí. Não é raro esbarrar com a “figura” pelos supermercados da cidade em meio as compras dos ingredientes para os almoços de fim de semana: “Um de meus hobbies é cozinhar. Aos fins de semana sou eu quem assumo o comando do fogão de casa”.