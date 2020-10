Antônio Pinto Costa Carneiro

★13/08/1849

✝15/08/1908

Nasceu em 13 de agosto de 1849, na cidade de Porto, em Portugal. Filho de Custódio Pinto da Costa Carneiro e de Rosa Dias Carneiro.

Em 1862, a família se mudou para o Brasil e passou a residir em Laguna, onde Antônio realizou estudos com o professor João Peixoto Lopes. Transferiu-se para Desterro (Capital da Província catarinense), para prosseguir a formação no Colégio Santíssimo Salvador, na capital fundou o jornal “A União”.

De Desterro foi para Salvador/BA e, depois, seguiu para Roma, na Itália, para continuar os estudos no Colégio Pio Brasileiro.

Ao retornar de Roma à cidade natal, casou com Maria Isabel Arantes Carneiro e tiveram os filhos Álvaro e Octávio, e fundou o jornal Dez de Março. Com o falecimento dos pais, Antônio decidiu voltar para Laguna, em 1878, e cuidar do comércio da família.

Em 1882, casou pela segunda vez, com Maria Isabel da Cunha Carneiro, e tiveram os filhos: Edgar, Mario, Jorge, Sylvio, Carmen, Maria Isabel, Lauro e Lúcio.

Como foi naturalizado brasileiro, pode participar da vida política – que iniciou em Laguna: nomeado Intendente e Presidente da Intendência Municipal (em 2 de março de 1891); eleito para o mesmo cargo (a 30 de agosto de 1891), mas não chegou a assumir – por problemas políticos; voltou ao posto em 13 de novembro de 1898, eleito para o quadriênio 1899 a 1902 e de 1903 a 1906; eleito Conselheiro Municipal e investido como Presidente desempenhou a função até seu falecimento.

Foi 1º suplente de Juiz Federal no sul catarinense.

Seis vezes eleito Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, participou das seguintes Legislaturas: 1ª Legislatura (1891), foi Vice-Presidente do Congresso Constituinte e assinou a primeira Constituição republicana; 2ª Legislatura (1894-1895), Deputado e Vice-Presidente da Constituinte de 1895; 3ª Legislatura (1896-1897), foi Vice-Presidente da Mesa Diretora em 1897; 4ª Legislatura (1898-1900), assumiu a Presidência da Assembleia no triênio; 5ª Legislatura (1901-1903) e 7ª Legislatura (1907-1909).

Faleceu em 15 de agosto de 1908, em Laguna, durante o mandato legislativo.