Aprenda a ser mais produtivo brincando! Conheça o Habitica e mude de vida!

O Habitica é um app/site onde você joga uma espécie de RPG. O personagem é você. As missões são as suas tarefas e hábitos diários. As recompensas são itens que você ganha no próprio jogo.

E aí você me pergunta: Como um joguinho vai me ajudar a procrastinar menos e produzir mais?

Calma. Eu te explico. Mas antes, te pergunto: não é muito mais legal quando você faz algo divertido, engraçado, que te dá uma recompensa e tem aquele ar de brincadeira, mesmo sendo sério? Ser produtivo, manter tudo organizado, criar rotinas, novos hábitos, anotar tudo, criar bullet journals, tudo isso é muito chato e maçante, não é mesmo?

Por isso que o Habitica funcionou tanto pra mim, pra muita gente e talvez pra você. Você realmente vai se tornar mais produtivo brincando.

O passo a passo para virar um ninja da produtividade

Vou tentar ser bem didático e fazer um passo a passo de como usar o aplicativo.

Primeiro, você precisa acessar o site ou baixar o app aí no seu celular. Eu uso os dois, embora o site seja mais fácil de visualizar, com mais detalhes e mais fluído.



A parte principal, das tarefas, é separada em 4 colunas: Hábitos, Diárias, Afazeres e Recompensas.

Hábitos são coisas que você gostaria de fazer mais vezes ou de não fazer tanto. Por exemplo: Dormir antes da 1:30 da madrugada.

Sim, eu estava indo dormir sempre muito tarde e, por isso, resolvi estipular o hábito de dormir antes da 1:30 da madrugada. Assim, aos poucos posso ir me acostumando a dormir mais cedo.

Então, sempre que eu cumpro esse hábito, ganho pontos de experiência (barra amarela). Se eu não consigo, perco pontos de vida (barra vermelha).

Diárias são tarefas recorrentes. Podem ser tarefas diárias, semanais ou mensais.

Você pode criar tarefas e escolher quais dias você deve executá-las. Tem uma tarefa que eu coloquei que preciso depositar um valor x na minha poupança, que foi definida para todo dia 20 do mês. Tem tarefas que ocorrem todas as terças. Tudo é questão de ajustar o que é melhor pra você.

Afazeres são tarefas que você só precisa fazer uma vez e depois vão embora.

Um dos meus afazeres é terminar esse artigo aqui. Assim que eu terminar, ganho experiência e essa tarefa some da minha lista.

Em todas estas tarefas dá pra escolher ainda a dificuldade: trivial, fácil, médio e difícil.Quanto maior for a dificuldade, maior é a recompensa ganha em XP.

E falando em recompensas, quanto mais experiência você ganha, mais moedinhas recebe e assim consegue comprar mais itens como espadas, poções e até ovos. Você pode chocar estes ovos e receber montarias, como por exemplo, um corcel ou, até mesmo, um urso zumbi.

Mais um detalhe importante: Quando você não faz alguma tarefa, perde vida. Quando faz, ganha experiência. E como restaurar sua barra vermelha de energia? Você precisa fazer as tarefas, ganhar experiência e passar de nível. Assim sua vida é restaurada, caso você não tenha poções pra usar.

Os itens e opções que o jogo proporciona são os mais variados. Eu ainda estou apenas no nível 3, mas quanto mais você sobe de nível mais opções vão surgindo e mais produtivo você fica.

E esse jogo vai funcionar mesmo pra você?

Aì quem vai me responder isso, é você. Quando o assunto é técnicas e aplicativos para produtividade, o segredo é testar. Você precisa ir experimentando pra ver o que mais se encaixa na sua rotina, o que mais funciona para o seu tipo de trabalho ou necessidade.

O que eu posso te dizer é que pra mim o Habitica funcionou muito bem. Claro que associo ele com outras ferramentas e estratégias. Mas isso é assunto para um outro artigo.