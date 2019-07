Aprovados na Udesc/Laguna

A UDESC- Universidade do Estado de Santa Catarina, divulgou no início da semana, os nomes dos 1.040 selecionados, dos quais 61 para o Campus de Laguna, no Vestibular de Inverno 2019. Confira:

Arquitetura e Urbanismo

Amanda Abel Felipe, Ana Carolina Ronsoni Bernardini, Ana Julia Trevisol, Ana Livia Bordignon da Silva, Ana Luisa Crippa Milanez, Arthur Franco Patussi Bressan, Brenda Helena dos Santos Martins, Camille Y. Bohnen, Daniel Cristiano Almeida Kerber, Daniele Costa do Canto, Eduarda Schwartz, Eduarda Soares, Gabriela Martins Brasil, Grasiele Koerich, Hellen Goudinho Sandrini, Isabella Almeida Lobato Morais, Joao Henrique Antonow Lemos, Julia Camillo Kades, Julia Polo David, Julia Rabello Silva, Julia Sartor Fogaca, Lara Leites Schibulski, Lucas Ribeiro Bonatto, Matheus David da Cruz, Pedro Henrique Melo, Rafaella Brum Boal, Sofia Avila Viotti, Sophia Abraham Santos de Lima, Thiago Schott Ferreira e Victor Oliveira Biedacha.

Ciencias Biologicas Opção: Biologia Marinha Bach-Laguna/I

Andre Felipe Villwock, Anna Caroline Vanzin, Bianca Espindula Jahn, Carolini Goncalves da Silva, Fernanda Denez Beck, Helena Alves Hoepers, Isabella Moya Lara, Juliana Camile Reolon, Laura Evanilde Kopp, Luany Menegali Rosa, Maria Eduarda de Abreu, Mariana Pereira Cherem, Menyten Miranda, Sabrina Carvalho Suominsky e Sara Monique Amorim.

Ciencias Biologicas Opção: Biodiversidade Bach-Laguna/I

Beatriz Sanzovo Vianna, Bianca Lamounier da Silva Lima, Felipe Vitor Fritzen, Gisela de Carvalho da Boit dos Santos, Guilherme Lopes Cardoso, Helena Martins de Souza, Lucas Fernandes Langer, Lucy Catherine Barros de Souza, Luisa Carvalho Baldan, Marina Martinez Freitas, Matteo Siqueira de Araujo, Mounir de Oliveira Cherifi, Natalia Lourenco de Oliveira, Renan Reis Ribeiro e Sara de Oliveira Marques.