Arnô João Jerônimo

★02/08/1910

✝04/10/1993

Filho de Zulmira (Ribeiro) e de João Henrique Jerônimo, o nosso focalizado nasceu aqui em 2 de agosto de 1910, ali em Barbacena, onde residiu até os 11 anos e dali mudou-se para Criciúma, retornando anos depois para a sua amada Laguna, passando a residir no bairro Portinho, aliás sendo um de seus fundadores e claro, um de seus maiores defensores. De ativa participação na Segunda Grande Guerra Mundial, quando transportava mantimentos, através da ferrovia, até a divisa do País, nunca foi reconhecido como ex-combatente, pendência que seus familiares esperam resolver um dia. Mas no Portinho ele fundou e presidiu o Avai, clube de futebol do bairro e como acontece no futebol amador, era técnico, massagista, roupeiro, enfim, um desportista. Pelo seu dinamismo e sempre querendo colaborar com tudo e com todos, presidiu e até teve outros cargos na Sociedade Recreativa União Operária, Sindicato e Federação dos Portuários. Aqui, como articulador político, mesmo não tendo conseguido se eleger, foi suplente de vereador e continuou participando de diversas campanhas eleitorais de Francisco de Assis Soares, Nelson Abraham Netto, Mário José Remor e até de seu compadre Epitácio Bittencourt, também de saudosa memória. Ele também atuou em campanhas do ex-deputado Pedro Bittencourt Neto. Mesmo em meio a vitórias e derrotas, jamais deixou de acreditar em seus propósitos e de sonhar. Amava e se orgulhava da gente lagunense. Entre 1999 e 2000, o vereador Renato Borges de Oliveira, foi autor do projeto de lei que deu seu nome à antiga rua da granja, no Portinho. O patriarca da família Jerônimo era casado com dona Altair (Justino), com quem teve nove filhos e faleceu, vítima de infarto, em 4 de outubro de 1993, claro, deixando muita saudade. Aqui fica um pequeno registro da trajetória de vida deste lagunense que, a sua maneira, muito contribuiu com a sua, nossa cidade.