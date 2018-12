Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Pesca – UDESC divulga lista de aprovados no vestibular

Desde o final da tarde de terça-feira,11, é conhecida a relação dos aprovados em primeira chamada do Vestibular de Verão 2019 para 47 cursos presenciais de graduação, com 1.265 vagas, aí incluídos os de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Pesca, em Laguna. Conforme o calendário acadêmico de 2019, a matrícula da primeira chamada ocorrerá em 7 e 8 de fevereiro e as aulas iniciarão em 18 de fevereiro.

Arquitetura e Urbanismo

Amanda Maccari Madeira, Ana Christine Kuczmynda da Silveira, Ana Maria Wendt, Ana Tereza Souza, Beatrice Regina Rudolf Mezzomo, Brenda Mello Cardoso, Bruna da Silveira, Bruna Espindola, Carolina Kuhnen Ecco, Cassia Cuchi Bordignon, Danielly Vitoria Clezar Inacio, Eduarda Bitencourt, Eduarda Mendonca de Souza, Emily Schulz Carboni, Evandro Bonetti da Silva, Gabriela Carvalho de Moura, Giovana Marques Farias, Giovanni Verza Marcon, Isabella Savi de Figueiredo, Isadora de Carlos Giuliano, Julia Sfoggia Silveira Martins, Juliana Passos Schneider, Luis Guilherme Roma Neto, Luisa Ferreira Silveira, Luiza Gomez de Souza da Fonseca, Marcelo Regueira Dutra, Maria Eduarda Fernandes Meneguel, Michelle Zimmermann, Milene Cooper Gomes e Pedro Miguel Ghizoni Pereira.

Engenharia de Pesca

Ana Paula Araujo, Andre Goncalves Esmeraldino, Arutr Manoel Melo da Silva, Beatriz Cristina Costa de Jesus, Beatriz Fernandes Barreto, Carlos Alberto Utiama, Dallila Guimaraes Elias Buss, Eduardo Feijo de Souza, Emilly Guimaraes Figueiredo, Geremias Valentim Filho, Isadora de Bittencourt Benedet, Joao Antonio Silva Tavares, Joao Miguel Oliveira Christakis, Julia de Amorim Ferreira, Leticia Correa Garcia, Lucas Bardini, Luiza Albino de Souza, Marcolino Oliveira Chaves, Maria Alice Machado Garcia, Maria Lua Espindola Giusti, Michael Chris Pereira Diaz, Paul Antoine Kuo Peng, Paula Barzan Remor, Rainer Leandro de Medeiros, Ramon Olimpio de Bem Vigarani, Renan Reis Ribeiro, Richard Ferdinand Bernhard Gummert, Veronica Vieira Machado, Victoria da Silva Agostinho e Viktor Silveira Coelho