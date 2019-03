Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Pesca – Udesc/Laguna forma novas turmas

O auditório do CERES-Centro de Educação Superior da Região Sul, da Udesc, em nossa cidade, amanhã, 23, receberá as solenidades de formatura de mais uma turma de Arquitetura e Urbanismo, com 37 formandos e Engenharia de Pesca, com 7.

Arquitetura e Urbanismo

Aline Maria Vitório, Amanda Godinho Dal Molin, Anaize Jacinto, André Luiz Campos da Rosa, Bettina Guidarini Becker, Camila Aparecida Franzen, Camila de Liz Nunes, Camila Nasário Cardoso, Caroline Hames, Douglas Jacob Feger, Emiliane Becker de Souza, Fabiana Silva Domingos, Fernanda Heloisa Bratti, Flávia Kuhnen Manica, Giovanni Spessoto Concer, Gislaine Lima Dos Santos, Jeffrey Willian Robert Corrêa, Joyce Anacleto Eufrazio, Júlia Freitas Coelho, Karla Isabella Klaus, Lais Göde Ferreira, Leonardo Martinho Domingos, Luís Augusto Nunes Moraes, Malu Rodrigues Kuhl, Manuela Custodio, Maria Eduarda Bittar Horn, Maryah De Jesus Costa, Mateus da Silveira, Nágila Timboni Alano, Susan Karla de Brito, Thaysa Porto Titão, Thayse Peruzzo, Vitória Helena Vargas Machado Becker, Yasmine Oenning da Silva, Gabriela Linhares da Silva, Vinícius Nunes Gonzaga e Paulo Roberto da Silva Couto Jr.

Engenharia de Pesca

Jaqueline Gonçalves, Taís Assunção Moreira de Abreu, Débora Silveira Peirão, Bruna Vieira de Oliveira Moreira, Leone de Souza Medina, Alarício Campos do Espírito Santo Neto e Liziane Souza Simplicio.