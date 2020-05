Artesanato – Artesão produz miniaturas de canoas

A imaginação e criatividade do artesão Felipe Figueiredo, 24 anos, de Ribeirão Pequeno, através da sua memória afetiva, constrói miniaturas em madeiras de canoas que povoaram a sua infância.

Foi na correnteza da cachoeira próxima da sua casa que vivenciou muitas aventuras, com a maioria saindo de pescarias imaginárias com grande fartura de peixes em canoas típicas da região banhada pela lagoa Santo Antônio dos Anjos.

Filho, neto, sobrinho e primo de pescadores, que usavam canoas como a caiçara, batelão, a vela, arrasto, de motor, para a captura de tainha.

Hoje, ele vende suas miniaturas pelas redes sociais e amigos. Alguns tipos de canoas de madeira podem ser vistas em tamanho real nas lagoas e praias de Laguna. Depende o tamanho do objeto pode durar uma semana para concluir, com preços variados.

As canoas de madeira estão sendo substituídas por fibras, mais resistentes. Felipe reconhece o registro que está fazendo, suas miniaturas contam a história da navegação dos pescadores artesanais de Laguna.

Antigamente, a largura e o comprimento da canoa dependia muito da madeira a ser encontrada.

A Caiçara é utilizada para pesca local, em rios e lagoas pequenas.

O Batelão é uma canoa mais larga, oferece mais segurança para o pescador.

Arrasto são utilizadas para fazer a pescaria nas praias de tainha, anchova, pampo por exemplos, têm uma borda falsa com maior volume na canoa, é bom para enfrentar ondas grandes.

A Bordada normalmente tem remadores, o chumbereiro (aquele que joga a rede na água) e o patrão.

“As canoas me motivaram a começar com esse trabalho, por ser um sonho de criança. Eu ficava fascinado ao ver miniaturas de canoas na casa das pessoas”, conta o jovem. Ele observava, ficava olhando os pequenos barquinhos, cores, texturas e pensava que poderia melhorar e criar seus próprios. Autodidata foi aprendendo sozinho, no acerta e erra. “Vou procurando possibilidades de melhorar o que eu estou fazendo. Hoje a internet ajuda a encontrar técnicas ”.

Sua oficina fica em casa, quando precisa de uma inspiração senta numa pedra na beira da cachoeira e com formões e canivetes vai moldurando a madeira.

Onde encontrar a arte de Felipe? Facebook: Felipe Figueiredo Arts e Instagram: felipefigueiredo_arts