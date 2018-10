Associação Catarinense de Imprensa Ademir Arnon reconduzido para mais um mandato

Em eleições realizadas ontem, 27, a Associação Catarinense de Imprensa (ACI)/Casa do Jornalista reconduziu para mais um mandato o presidente Ademir Arnon, para o biênio 2018/2020. Este ano, aliás como ocorre tradicionalmente, foi inscrita uma chapa única, de consenso.

De acordo com Arnon, “nos próximos dois anos, teremos inúmeros desafios, entre eles, destaco a mudança para a nova sede, a instalação do Memorial da Comunicação Catarinense e o projeto com o SEBRAE, que irá revolucionar a gestão da entidade e prepará-la para o futuro. Uma parceria que reputo fundamental pelo grande impacto que terá no mercado de comunicação”. Conclamou a todos os diretores para que juntos, possam conduzir mais um período de um trabalho sério, responsável e incansável desenvolvido em prol da comunicação e da sociedade catarinense.

“Mais uma vez, convido todos os colegas a participar deste novo momento da imprensa catarinense, o qual necessita encarecidamente da competência, do talento e, sobretudo, da dedicação de cada um dos nossos caros associados. Não podemos, neste momento singular de nossa história, quando assistimos com grande orgulho a consolidação de nossa entidade junto aos mais diversos segmentos da sociedade civil organizada, abrir mão de compartilhamos esforços para honrar todo o idealismo e sacrifício daqueles que nos antecederam. Seremos mais fortes se estivermos juntos!”, concluiu.