Associação Catarinense de Imprensa-Casa do Jornalista: inaugurada sede da ACI e das futuras instalações do Memorial da Imprensa Catarinense

A terça-feira, 11 de dezembro, foi de celebração para a imprensa catarinense. Com a presença do governador Eduardo Pinho Moreira, do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colaço e de profissionais de diversos meios de comunicação, foi inaugurada e entregue a Casa do Jornalista, espaço que servirá como sede da Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e do futuro Memorial da Imprensa Catarinense, em Florianópolis.

“O histórico precisa ser preservado. E essa casa é um local ideal para reuniões e para se planejar o futuro, mas também para resgatar a história da imprensa”, disse o governador, que aproveitou a oportunidade para dizer que fará hoje, 14, às 10h na Casa do Jornalista o balanço da sua gestão.

Na avaliação do presidente da ACI, Ademir Arnon, a ideia da entidade é transformação do espaço em um centro de inovação e debates, onde jornalistas e comunicadores poderão debater perspectivas e o futuro da profissão.

“Essa é uma luta de vários anos. Entendo que esse é um marco para a comunicação catarinense. Teremos aqui um espaço que servirá para o aperfeiçoamento profissional e preservação da memória. Não há como se planejar o futuro sem conhecer o passado”, afirmou Arnon.

A Casa do Jornalista está localizada na Rua Rui Barbosa, no bairro Agronômica, em Florianópolis. O espaço foi cedido à ACI pelo governo do Estado, que também se responsabilizou pela reforma do local, em sistema de comodato. O projeto foi iniciado ainda no mandato do governador Luiz Henrique da Silveira, já falecido, e que foi lembrado pelas autoridades presentes.

Além do memorial no segundo piso, funcionam no local a sede administrativa da ACI e um auditório com capacidade para 90 pessoas.

Posse

Diretoria eleita da Associação Catarinense de Imprensa tomou posse na mesma solenidade. Em um momento de profundo crescimento e mudança a Associação Catarinense de Imprensa (ACI) – Casa do Jornalista recebeu a diretoria recém-eleita. O presidente Ademir Arnon foi reconduzido ao cargo e, pela primeira vez na história da ACI, três mulheres compõem a diretoria, sendo que duas delas ocupam a primeira e a segunda vice-presidências, as jornalistas Déborah Almada e Lúcia Helena Vieira, respectivamente.

Completam o time da direção os jornalistas Denise Christians (Secretária), Paulo Roberto Festinha (Tesoureiro) e Rafael Martini (Tesoureiro Adjunto). Nas diretorias regionais estão os jornalistas Marcos Bedin (Chapecó), Andressa Fabris (Criciúma), Guilherme Diefenthaeler (Joinville), Márcio Carneiro (Laguna) e Cláudia Pavão (Lages).

Com o compromisso de ampliar as ações e fortalecer o setor em Santa Catarina, os nomes que assumiram representarão a entidade nos próximos dois anos.

Com 86 anos de história, a ACI tem se empenhado em buscar a inovação e ampliar os benefícios a seus associados. Um dos esforços mais recentes foi a conquista de um espaço amplo e adequado para a realização de projetos junto aos profissionais de comunicação do Estado.

Nesse novo ambiente serão desenvolvidos cursos de capacitação e empreendedorismo, além de eventos e encontros para a promoção da cultura e da inovação. Esse também será o endereço do futuro Memorial da Comunicação Catarinense, projeto inédito no Brasil que tem como objetivo preservar a história do rádio, internet, televisão e da imprensa catarinense, em um ambiente dinâmico e interativo.

Tomaram posse a nova Diretoria Executiva, Conselho Superior e Conselho Fiscal, para o período 2018/2020, composta da seguinte forma: Diretoria Executiva: Presidente – Ademir Arnon de Oliveira, 1º. Vice-presidente – Déborah Almada, 2º. Vice-presidente – Lucia Helena Evangelista Vieira, 1º. Secretária – Denise Galant Christians, 1º. Tesoureiro – Paulo Roberto Fernandes, 2º. Tesoureiro – Rafael Martini.Conselho Superior: Carlos Alberto Ferreira, Cyro Barreto, Glauco José Corte, Iberê Aguiar Jacques, José Carlos Pacheco, José Cláudio Prisco Paraiso, Luiz Meneghim, Moacir Pereira, Osmar Aires Teixeira, Osmar Antonio Schlindwein, Paulo Alceu, Roberto Alves, Rogério Kiefer, Salomão Ribas Junior e Thamy Soligo. Suplentes Conselho Superior: Fernando Linhares da Silva, José Bonifácio Thiesen, Luiz Henrique Tancredo, Marcílio João da Silva Medeiros Filho, Paulo Ramos Derengoski, Salvador dos Santos, Sérgio da Costa Ramos, Sergio Lopes, Silvia Hoepcke da Silva e Vânio Bossle. Conselho Fiscal: Fernando Francisco de Oliveira, Mario Eduardo Barzan e Roberto Salum. Suplentes Conselho Fiscal: Derly Francisco, Paulo Roberto Muller e Renei Roberto Popper.

Além da nova diretoria e conselho da instituição, tomaram posse os Diretores Setoriais que são Fabrício Rodrigues (Inovação), Rogério Kiefer (Administrativo/Financeira), Lucimar Franceschini (Imagem e Reputação), Karin Verzbickas (Núcleo de Agências de Comunicação), Manoel Timóteo de Oliviera (Divulgação), Polidoro Júnior (Esportes) Edgar Gonçalves (Empreendedorismo), Karyna Pereira (Comunicação), Manoel Timóteo (Relações Institucionais – Poder Público), Julia Pithan (Relações Institucionais – Setor Privado), Romi de Liz (Marketing), João Paulo Borges (Expansão), Carlos Damião (Assuntos Culturais) e Billy Culleton (Área Acadêmica).