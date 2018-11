Atividade de Aprendizagem: Alunos de escola de Tubarão estudam os botos de Laguna

As professoras Scheila Mauricio, Fabiana de Oliveira Truá e Ana Paula C. Stapazzoli e a supervisora escolar Silvana K. de Oliveira, dentro da atividade de aprendizagem sobre Educação Ambiental, da Escola de Educação Básica Lino Pessoa, do bairro Monte Castelo, em Tubarão, turmas do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio, focalizaram em suas respectivas aulas, o estudo sobre o nosso boto pescador, conhecido por ajudar os pescadores artesanais a localizar os cardumes de peixes, aliás dando o título a Laguna de Capital Nacional do Boto Pescador.

O principal objetivo da ação foi buscar o registro da interação saudável entre homem e meio ambiente e assim conscientizar os alunos da importância da preservação do boto para o meio em que vive, com a confecção de cartazes com material reciclável, maquetes e poemas, tudo elaborado pelos alunos. Todos foram unânimes em afirmar que o trabalho aqui realizado foi de grande relevância para a aprendizagem, com a escola acreditando sempre que através da educação, pode auxiliar na formação de seres humanos mais conscientes de seu papel transformador na sociedade.

A lembrar que por ser capturado em redes ilegais de pesca, além de ficar exposto a doenças causadas por contaminantes na água, o boto pescador corre sério risco de desaparecimento.