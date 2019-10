Foi com o pai, o saudoso “seo” Haroldo, que Aurélio da Costa teve suas primeiras responsabilidades de trabalho. Ainda menino, aos sete anos, já ajudava no restaurante da família, o Anita, localizado na época na rua Visconde do Rio Branco. Lá ele recorda que descascava camarão e entregava muitas das marmitas: “Tenho na memória tudo que vivi e aprendi na companhia do meu pai. Além do Anita, acompanhei de perto, a abertura de outros dois segmentos no ramo, o Café Tupi e o Bar Oasis. Por fim, trabalhar neste universo era quase que inevitável”.

Mas a caminhada do nosso focalizado desta edição ainda percorreu outros cenários: “Morei por 28 anos em Porto Alegre. Trabalhei por anos no ramo da corretagem de imóveis, casei com a Janete, tivemos nossos filhos, Kelly e Marco Aurélio, até que, em determinado momento decidimos que era hora de retornarmos para Laguna”.

Foi então, que o casal decidiu apostar na gastronomia: “Já era algo que eu amava trabalhar e o tempo só confirmou o quanto fomos felizes com nossa escolha. Há 17 anos abrimos as portas do restaurante Big Ben e aqui estamos até hoje”.

Sobre a sua rotina e o melhor do dia a dia, Aurélio elenca: “Adoro o contato com o público. Conhecer novas pessoas todos os dias e receber o carinho dos clientes não tem preço. Quando recebo o retorno de que gostaram da minha comida”.

Se pudesse voltar no tempo, garante que faria tudo da mesma maneira: “Sem dúvida teria investido no ramo da alimentação. É o que sei fazer de melhor e uma atividade que me realiza por completo”.

Nos momentos de folga, ele dá uma pausa no fogão, e na companhia da esposa, parte para o hobbie predileto do casal: “Todos os domingos à noite vamos para o baile. É a nossa hora, a oportunidade de nos distrairmos e de esquecermos do mundo. Adoramos dançar”.

Se o assunto é Laguna, ele abre o coração: “Após muitos anos fora, posso dizer que adoro morar em Laguna. Sou apaixonado por nossa terra. Claro que ainda há muito a ser feito, principalmente na área do turismo. É preciso investir no desenvolvimento, oferecer melhores condições de acesso aos pontos turísticos, incentivando assim, a vinda de turistas para o município”.