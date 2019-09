Ayres Melchiades Ulysséa

★02/03/1931

✝02/10/2007

Professor, fundador e diretor geral das Faculdades Integradas da Associação de Ensino de Santa Catarina (Assesc), o professor lagunense Ayres atuou no magistério por mais de 40 anos. Logo, foi um pioneiro. Convencido de que a Ilha de Santa Catarina se transformaria num pólo turístico, implantou ali a Escola de Turismo e Hotelaria, numa época em que não se falava na profissionalização dos serviços. Hoje, depois de mais de uma década, a Assesc está consolidada como uma das melhores faculdades do Brasil, conforme apontaram os resultados do Enade. O lagunense era formado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo dos 76 anos de vida, fez da faculdade a segunda casa e continuou à frente da instituição até os últimos dias. Era membro fundador do nosso Museu Anita Garibaldi; fundador e diretor do Museu Histórico do Colégio Militar, em Curitiba; membro do Grupo de Planejamento Setorial responsável pela elaboração do Plano de Extensão Turística de Santa Catarina no período de 1987 a 1991 e fundador e diretor geral da Escola Superior em Turismo e Hotelaria, em 1995, hoje Faculdades Integradas ASSESC. Entre as distinções que conquistou estão a Medalha Marechal Trompowski, Medalha de Honra ao Mérito (25 anos da UFSC, em 1985) e a Medalha do Mérito de Florianópolis na Câmara de Vereadores da Capital. Faleceu em 02 de outubro de 2007.