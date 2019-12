Barranceira ganha reforma de escola

Com investimentos na ordem de pouco mais de 222 mil reais, o prefeito Mauro Candemil, acompanhado pela secretária de Educação, Janaina Preve, secretário de Turismo, Evandro Flora e vereadores Peterson Crippa, Valdomiro Andrade, Thiago Duarte, Nádia Lima e Kleber Rosa, na quarta-feira, 18, fez a entrega das obras de reforma da Escola de Educação Básica Iracy Virgínia Rodrigues, no bairro de Barranceira, que com mais de 80 anos atende 130 alunos. Os trabalhos de reforma envolveram a instalação de novo telhado, reestruturação das redes elétrica e hidráulica, além da colocação de piso e jardinagem no parque infantil.

“Desde de 2013 tínhamos a necessidade de reformar o telhado, já que com qualquer chuva, todas as dependências eram inundadas. Somos gratos em ver nossa escola reformada, bonita e oferecendo conforto e segurança aos nossos alunos” disse a diretora Alessandra Polucena Pontes.

Para o prefeito Candemil, “nosso objetivo é melhorar a qualidade de todas as nossas escolas. Agora o próximo passo para esta comunidade, será a ampliação desta unidade de ensino.”

A lembrar que em 2019, a escola recebeu R$ 106.275,59 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recursos do FIA – Fundo da Criança e do Adolescente, para o projeto da Brinquedoteca- Ser brincante, ser atuante, que entrará em em funcionamento já no próximo ano.