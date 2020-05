Com mais de 18 mil seguidores em sua conta no Instagram, a lagunense Beatriz da Silva Cabral transformou sua habilidade com pincéis e maquiagens em sua profissão. Filha de Lidiane da Silva e Gelson Cabral, a maquiadora e digital influencer se considera uma autodidata na área: “Aprendi as técnicas assistindo vídeos no Youtube. A oportunidade da profissão, surgiu após maquiar uma amiga e perceber o quanto ela se sentiu bem com o meu trabalho. Como influenciadora veio com o tempo, por conta dos vídeos tutoriais e stories que eu posto e a partir daí foram surgindo parcerias. Foi algo muito natural”.

Sobre os requisitos essenciais para quem atua na área, a lagunense que recentemente passou a integrar a equipe da Clínica Marília Nunes, elenca: “É imprescindível ter determinação, paciência, capricho e vontade de continuar aprendendo e se especializando”.

Com a rotina alterada por conta da pandemia, Bia, sente saudades da correria do dia a dia: “Tento conciliar minha agenda entre a produção de conteúdos, com a elaboração de vídeos, tutoriais e fotos, maquiar minhas clientes e me dedicar a minha faculdade de Estética e Cosmética”.

Quando questionada sobre o que a profissão lhe oferece de melhor, elenca: “Amo quando a cliente se olha no espelho e fica feliz com o resultado. Pra mim é isso que vale a pena, realçar a beleza de cada uma ajudando inclusive na autoestima”.

Se o assunto são os desafios profissionais, ela procura encarar de frente todos eles: “Busco sempre oferecer o meu melhor e por consequência o melhor resultado para cada cliente. Acredito que o maior desafio seja estar sempre por dentro das novas técnicas e tendências de maquiagem, já que a área da beleza está em constante mudança”.

Entre os dissabores da área, a sazonalidade é o que mais lhe incomoda: “Depender de eventos. Por exemplo, com o cenário atual, não temos festas e consequentemente o número de clientes cai consideravelmente”.

Para o futuro, trabalhar e estudar cada vez mais é seu principal objetivo: “Sou completamente apaixonada pelo mundo da maquiagem e por tudo que me proporciona. Tenho planos de me especializar ainda mais na área, me tornar esteticista, e continuar trabalhando também como influenciadora digital”.