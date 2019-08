★19/12/1930

✝02/08/2006

Integrante de uma família de craques, dentro e fora do campo, Beneval Figueiró nasceu em Laguna em 19 de dezembro de 1930 e no futebol, na década de 40, apareceu jogando como goleiro do time juvenil do Palmeirinhas, onde foi convidado a jogar no Barriga Verde FC, o nosso sempre glorioso periquito da Coronel Fernandes Martins e com um detalhe: foi jogar de zagueiro e aí é o que “todo mundo” está cansado de saber: brilhou aqui, no Avai, da capital e no Britânia, de Curitiba, onde serviu ao Exército. Retornando à cidade, em 1949, voltou a jogar pelo Barriga Verde, sendo considerado o melhor zagueiro do sul. Aliás, naquele ano, ao lado de outro zagueiro, Jupy, do Flamengo integrou a seleção da Liga Tubaronense de Desportos. Foi quando despertou o interesse do Vasco da Gama, do Rio, então o melhor time do Brasil. Indo para a cidade maravilhosa, treinou, agradou mas acabou preferindo voltar para Santa Catarina, sendo contratado pelo Avai, da capital, onde foi bi-campeão estadual e convocado para a seleção catarinense, quarta-colocada no Campeonato Brasileiro de Seleções. Mesmo estando perto da terra natal, a saudade continuou falando mais alto e não deu outra. Em 1955 voltou para Laguna e mais uma vez, por três anos atuou pelo Barriga Verde. Em 1958 foi para o Grêmio Fronteira, de Araranguá, encerrando a carreira em 1961 e indo residir em Porto Alegre. Como todos aqui sabem, Beneval era irmão de Tuíco (que jogou no Cruzeiro, de P. Alegre) Luiz (Gremio de P. Alegre, Seleção Brasileira que foi campeã do Panamericano e Santos) e Mengálvio (Aymoré de São Leopoldo e Santos, onde conquistou todos os títulos e campeão mundial com a Seleção Brasileira, em 62 no Chile). Era casado com Dona Evellyn, com quem teve os filhos Rosângela, Antonio e Acelino. Mesmo residindo na capital gaúcha, continuou mantendo vínculos com a terra natal, onde comprou apartamento e vinha todos os anos. Faleceu em 2 de agosto de 2006.